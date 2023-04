Zelina Vega volvió a transmitir en Twitch

El 2021 fue un año bastante controversial para WWE, no solo por la ola de despidos que afectó a muchas Superestrellas y empleados de la compañía, sino por el motivo en el que algunas de ellas vieron la puerta de salida. En el caso de Zelina Vega, habría sido por un incumplimiento de la luchadora en torno al no uso de cuentas de terceros, de manera particualr Twitch y OnlyFans. No obstante, Vega volvería meses después a la compañía, pero ya sin poder utilizar dichas cuentas.

WWE prohibió previamente a las superestrellas tener cuentas en sitios web de terceros como Twitch, en una polémica medida de Vince McMahon, la cual prácticamente fue abolida una vez que Triple H se hizo cargo del control creativo.

La ex ganadora del Queen’s Crown anunció a principios de esta semana que se transmitiría en vivo en Twitch el 12 de abril de de este año, y así ocurrió. Una vez que cocnluyó su transmisión, Zelina Vega recurrió a su cuenta de Twitter para dar un agradecimiento emotivo a los fanáticos que la acompañaron.

Thank you all so much for the stream 🥲 I wanted to cry but I kept it together! I love you guys! I’m so blessed to combine my love of streaming, gaming & anime with WWE.. to connect with all of you!!!

ily 🖤

— 👑 QUEEN ZELINA 👑 (@ZelinaVegaWWE) April 13, 2023