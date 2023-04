Los fans de WWE quieren despedir a Logan Paul

Que Logan Paul está encantado de conocerse es un hecho y que se dio mucha popularidad tras renovar por tres años más con WWE. Dicho esto, algunos fanáticos de WWE no lo mantendrían cerca si se les diera la oportunidad de despedir a la estrella de las redes sociales metido a luchador (con muy buenas maneras, todo hay que decirlo). Ringside News informó en exclusiva sobre la cantidad que se recoge en el nuevo contrato de Logan Paul, noticia en la se incluía información interesante sobre cuánto están ganando otras Superestrellas como Brock Lesnar y Roman Reigns.

► ¿Cuánto cobrará Logan Paul?

Los detalles del contrato de Logan Paul en WWE están corriendo como la pólvora, y Ringside News se puso en contacto con WWE para confirmar algunos de esos detalles. Una de las cosas específicas que querían aclarar fue el hecho de que se rumorea que su acuerdo es por 15 millones de dólares durante los próximos tres años:

“Nos dijeron que 15 millones de dólares ya no se consideran ‘dinero para Brock Lesnar’. De hecho, hay muchas otras Superestrellas que están haciendo ese dinero ahora, si incluyes las ‘royalties’ y otras oportunidades de promoción en comerciales de TV, por ejemplo. También nos dijeron que Brock Lesnar y Roman Reigns están un escalón por encima de todos los demás“.

La publicación norteamericana también confirmó que si Logan Paul cobrara esos 15 millones de dólares ni siquiera está entre los 5 contratos mejor pagados del elenco principal en este momento.

► ¿Despedirías a Logan Paul?

Una de las razones por las que el hashtag #FireLoganPaul (#DespideALoganPaul) ha sido tendencia en Twitter se debe a un gráfico publicado por la cuenta de Twitter BlxckmassDesign. La publicación presentaba un cuadro hecho por el autor de la cuenta que mostraba a varias Superestrellas de WWE divididas en tres categorías, con una categoría titulada “Despide a un luchador”. Otra sección enumera a las Superestrellas a las que te gustaría ver como campeones de WWE, y otra a una Superestrella que te gustaría ver en WWE.

Los luchadores enumerados en esta categoría de “despido” fueron Braun Strowman, Austin Theory, Kevin Owens, Finn Balor y Logan Paul. Si bien los otros luchadores enumerados no fueron necesariamente controvertidos, la inclusión de Paul en el grupo dio lugar a una gran discusión. Los fans de todo eligieron a Logan Paul para “ser despedido” por encima del resto. Su nombre fue el más popular elegido por los fanáticos salir de la compañía en lugar de una rivalidad para pelear por el por el Campeonato WWE.

Ha habido mucho debate en el Universo WWE sobre si Logan Paul merece ser despedido o no. Algunos fans han hablado expresado sus opiniones, y muchos han recurren a las redes sociales para pedir su salida. Este nuevo meme les dio otra razón para gritar que Paul debería de dejar de luchar en WWE. Lo más probable es que WWE no vaya a despedir a Logan Paul por este meme, aunque es bastante curioso ver cómo es el elegido de entre las varias Superestrellas para salir. De hecho, los fanáticos de WWE pueden estar tranquilos porque no se espera que Logan Paul esté asiduamente en Raw o SmackDown, sino que su papel seguirá siendo el de una personalidad a tiempo parcial que dará nombre a las carteleras de los eventos Premium en vivo.