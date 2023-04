Logan Paul asegura que será campeón en WWE

Para sorpresa de nadie, la reconocida celebridad de las redes sociales, Logan Paul, anunció recientemente en su cuenta de Twitter que finalmente ha renovado su contrato con WWE. En dicha publicación apareció posando junto a Triple H, aunque no dio mayores detalles de los términos de este nuevo contrato. No obstante, luego se descubrió que se trataba de una imagen retocada que tomó como base el contrato firmado el año pasado, aunque eso no cambia su condición actual como Superestrella.

► Logan Paul habla sobre su renovación contractual

Durante una entrevista reciente con ESPN, Logan Paul estaba muy entusiasmado consigo mismo, como siempre. The Maverick habló sobre su nuevo acuerdo con la WWE y que no lo habría aceptado a menos que crea que una puede ser Campeón en WWE.

Logan Paul continuó diciendo que sería un gran logro en su palmarés obtener el Campeonato WWE. Obviamente, no todos pueden convertirse en campeones en la WWE, pero Logan Paul cree que tiene lo que se necesita para lograrlo y ha demostrado ser un tipo muy competente en el ring y en el micrófono.

“No habría firmado este contrato si no pensara que era capaz de obtener un título en la WWE. Creo que sería lo más genial de la historia. Me encantaría tenerlo en mi currículum y me encantaría mostrarles a todos los niños del mundo que miran WWE que se puede lograr cualquier cosa.”

Logan Paul ha luchado un puñado de veces desde que debutara en WrestleMania 38, impresionando a propios y extraños. En Crown Jewel el año pasado, llevó al límite a Roman Reigns aunque no pudo arrebatarle el Campeonato Universal Indisputable. Su último combate fue en WrestleMania 39 contra Seth Rollins y actualmente ya luce entusiasmado por vivir una nueva etapa en la WWE, donde sin duda está apuntando muy alto.