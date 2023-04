Planes para Trish Stratus en WWE

A la vista de los acontecimientos de anoche en Monday Night Raw, se abre un mundo nuevo de posibilidades para Trish Stratus en WWE. Vive una segunda juventud y todo le va de cara… o eso parece. Anoche Becky Lynch perdió el Campeonato de Parejas que le unía a Lita, después de esta fuera atacada entre bastidores antes de la lucha, por culpa de Trish Stratus y ésta le atacó sin pensarlo dos veces tras acabar el combate. Los planes parecen estar en el aire pero nosotros los cazamos al vuelo y os los vamos a explicar.

► La senda de la traición es la más dulce

Como ya os informábamos, en la noche de ayer en Monday Night Raw, Lita no fue capaz de defender el Campeonato de Parejas de Raw junto a Becky Lynch por un ataque del cual no fuimos testigos en Raw. De momento quedará en el aire el autor o autora de ese ataque que le costó la gloria a la miembro del Salón de la Fama de WWE pero todo parece indicar que fue Trish Stratus la que perpetró el asalto ya que enseguida fue ella la que se ofreció para ocupar su lugar en la lucha, con el consiguiente desenlace ya conocido por todos. Ahora se abren unas semanas de investigaciones, declaraciones y confesiones en WWE acerca de cómo y por qué se produjo el ataque, ¿Estaba Trish celosa de Lita por no haberse coronado ella junto a Becky Lynch? ¿Hay alguna otra razón dentro de los 20 años de rivalidad y relación entre ambas?

Pues eso, que ya iremos conociendo las siniestras motivaciones de Trish (si es que finalmente se anuncia que fue ella la atacante) y mientras tanto toca preguntarse qué es lo siguiente para la también miembro del Salón de la Fama de WWE. La historia no va a quedar así, tiene que haber consecuencias por haber perdido los campeonatos de la manera que se perdieron y por el ataque posterior de Trish a Becky.

Irremediablemente, y si Becky lo permite (que también tendrá algo que decir después de ser una de las damnificadas) nos dirigimos hacia una nueva lucha “de ensueño” aunque ya vista, entre Lita y Trish Stratus. Quien sabe, ¿Se verán las caras el 6 de mayo en Backlash a celebrarse en Puerto Rico? No lo creo, aún es demasiado pronto y dada la agenda de ambas no será posible verlas de manera habitual en los 4 programas que quedan de aquí a entonces. SummerSlam, el 5 de agosto desde el Ford Field de Detroit parece que sí que podría ser la fecha en la que volviéramos a vivir una lucha entre ambas leyendas del cuadrilátero; momento ideal para retirarse ambas (pero ahora de verdad) y dejar paso a las nuevas generaciones de la lucha libre profesional.