Zelina Vega: “Rey tiene que poner en su sitio a Dominik”

Zelina Vega habló desde el fin de semana de WrestleMania con los compañeros de Contralona de Puerto Rico para dejar bien clara la situación en la que se encuentra el “Legado del Fantasma” involucrados ahora en la historia entre Rey Mysterio y su hijo Dominik como LWO (Latino World Order). La luchadora, además tiene una rivalidad en ciernes con la campeona de SmackDown Rhea Ripley, como vimos el pasado viernes en el programa azul de WWE que podría llevarle a pelear por el campeonato en el Evento Premium en vivo de WWE en Puerto Rico, Backlash, el próximo 6 de mayo.

► ¿Qué espera de Backlash en Puerto Rico

“Me siento muy emocionada. De todos los lugares del mundo nunca pensé que Puerto Rico fuera a ser una opción real y ahora que es creo que es mi objetivo, es algo en lo que me quiero centrar como si fuera la luz al final del túnel. Para mí un escenario perfecto sería una lucha contra Rhea Ripley ya que tenemos una historia previa en común y ahora que ha vencido a Charlotte Flair, puedo intentar arrebatarle el título de SmackDown en Puerto Rico, sería genial.

“Creo que la la pasión de la gente de Puerto Rico no tiene comparación con ninguna otra y más aún hacia uno de ellos así que será algo que nunca he vivido antes porque, como dice The Rock cuando habla de la sensación más electrizante en el mundo del deporte de entretenimiento, creo que nunca antes he vivido algo así dentro del cuadrilátero porque sentir la pasión de la gente de Puerto Rico va a ser una locura, una auténtica locura y estoy muy emocionada”.

► Sobre la rivalidad entre Dominik y Rey Mysterio

“Estoy muy disgustada porque me parece tan reprochable. Lo primero, si yo hubiera dicho o hecho a mi madre las cosas que ha hecho Dominik a su padre, me habría dado una bofetada que se habría escuchado en el otro lado del planeta; y si además lo haces delante de millones y millones de personas para que todo el mundo lo vea, lo hace aún peor así que creo que Rey Mysterio no tiene otra opción más que poner a su hijo en el lugar correcto y si quiere que Legado del Fantasma se involucre pues así lo haremos”.