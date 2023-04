MVP “dispara” contra Puerto Rico

Aunque parezca que MVP se haya retirado de la lucha libre, ya que ejerce como mánager, no es así. El que antaño fuera una gran estrella de la lucha libre en Puerto Rico compartió sus recuerdos acerca de la isla con los compañeros de Contralona en el fin de semana de WrestleMania y, a juzgar por sus declaraciones, no guarda muy buen recuerdo de aquel país.

► MVP odia profundamente a Puerto Rico y su gente

“Recuerdo mi tiempo en Puerto Rico y no veía el momento de salir de allí. Puerto Rico sería un sitio maravilloso para vivir si no hubiera puertorriqueños. No confío en la familia Colón ni en Carlito ni en ninguno de ellos. Son gente despreciable; Carlito es un tramposo y un mentiroso y en su familia son todos iguales. El gran Carlos Colón es el mayor mentiroso y tramposo y sus hijos son todos iguales; toda la familia Colón son gente terrible.

“Puerto Rico es una isla preciosa con bonitas mujeres así que sí, creo que el 6 de mayo iré a Puerto Rico con Omos, con motivo de Backlash, pero será para disfrutar de las playas y pasar tiempo con sus mujeres e irnos cuanto antes para no tener que aguantar a la gente local”.

Mientras MVP sigue manejando el futuro Omos en WWE, puede que la derrota que sufriera en la segunda noche de WrestleMania a manos de Brock Lesnar haya parecido un paso atrás, aunque nada más lejos de eso ya que el pasado lunes vimos en Raw como se reponía dando una paliza sin paliativos a Elias, en lo que parece ser un “volver a empezar” para Omos debe de recuperar la credibilidad perdida en WrestleMania. Puerto Rico puede ser un buen escenario para volver a ver al gigante haciendo lo que mejor sabe, aunque según recogemos de las palabras de MVP, quizás Puerto Rico no se merezca la presencia del gigante de WWE. Todo está en el aire, falta rival y falta una historia que dignifique y dé significado a una lucha en el próximo Evento Premium de WWE, pero de lo que sí estamos seguros es de que MVP estaría dispuesto a ir a Puerto Rico por un buen puñado de dólares.