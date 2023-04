El gran anuncio desvelado por Tony Khan este miércoles tampoco fue el de un nuevo show luchístico en Warner Bros. Discovery, sino el de AEW All In, primer evento de la empresa fuera de América, con el que intentarán llenar el Wembley Stadium de Londres. No está mal como sustitutivo, la verdad.

Y es que la concreción de un cuarto programa televisivo (tercero de carácter “in-ring”, si tenemos en cuenta que All Access es un “reality”) viene suscitando opiniones encontradas. Algunos ven con muy buenos ojos otro espacio semanal para AEW, pero otros, caso de Eric Bischoff, tienen sus reticencias.

«Bien por ellos, pero creo que es una estupidez. Pienso que es un movimiento estúpido. Su producto es endeble, su producto central en términos creativos es inconsistente y soy generoso. Tener otra hora de televisión, tal vez sea una oportunidad económica demasiado buena como para decir que no y lo entiendo. Pero me apasiona muy poco otra hora de AEW hasta que no vea un par de horas que me parezcan convincentes. Y hace bastante tiempo que no la veo. «¿Por qué no construir tu propia plataforma de ‘streaming’, ya que la televisión tradicional y la televisión por cable poco a poco están muriendo? ¿Por qué gastar recursos en algo que está muriendo? ¿Por qué diluir más el producto que ya tienes y que no lo está haciendo tan bien en televisión, aunque tú creas que sí? Gasta tus recursos en la siguiente evolución del producto. No en añadir otra hora o dos, ni añadir más de Ring of Honor, ni más promociones cruzadas, ni más Forbidden Door. Todo lo que haces sigue diluyendo tu producto central […] No sé qué demonios está haciendo WBD».

► ¿Un Dynamite en sábado?

Haré recapitulación de los dos principales puntos de este presumible nuevo show sobre los que se especula: llevaría como nombre AEW Collision y según Andrew Zarian, se situaría en la franja de los sábados a las 6:05 PM ET vía TBS, con una hora de duración. Pero ahora, otra fuente reporta algo distinto.

Dave Meltzer, ante los micrófonos de reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, expone que originalmente escuchó que AEW Collision duraría dos horas, si bien esto fue antes de la fusión Warner Media-Discovery y ve posible un cambio de planes.

Sea como fuere, deberíamos conocer noticias al respecto en el presente mes, haciendo caso a Andrew Zarian. Por ahora, AEW no ha dado cuenta de ningún nuevo anuncio para Dynamite o Rampage. Informaremos de cualquier novedad aquí en SUPERLUCHAS.