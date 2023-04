3 opciones para Cody Rhodes tras WrestleMania

Cody Rhodes no ha podido cumplir su sueño de convertirse en el primer Rhodes Campeón Mundial WWE, al menos de momento. Y es que esto no iba a ser tan fácil, no iba a ser llegar y besar el santo, como que dice. Todas les teorías siguen diciendo que Cody Rhodes estará en torno al Indiscutible Campeonato Universal de Roman Reigns, pero nosotros aquel y ahora intentaremos dar algo de luz y analizar varias opciones que tiene Rhodes, para que vosotros mismos elijáis lo que más os guste.

►Cody Rhodes vs Brock Lesnar

Un buen amigo estuvo presente en el Raw post-Mania y cuando vio lo que estaba ocurriendo no se lo pensó: “¿Brock Lesnar vs. Cody Rhodes en Puerto Rico?”. Ciertamente será una buena opción para ir cerrando un cartel sobrio, serio y de calidad de cara a Backlash que se celebrará en Puerto Rico el sábado 6 de mayo. Todas las apuestas nos decían que Rhodes se iba a coronar en el SoFi Stadium y ahora que no ha sido así y sobre todo, después de la soberana paliza que recibió Cody a manos de Lesnar anoche, esta no será una mala opción. Habrá que ver qué pasa con Brock y si sigue siendo competidor activo y no a tiempo parcial ya que habitualmente por estas fechas, tras WrestleMania, se toma unos de meses de descanso hasta SummerSlam. Si no es así, esta sería una buena opción para Cody, para Brock y para el negocio.

►Cody Rhodes vs. Roman Reigns

La opción fácil tras la derrota a manos de Reigns en WrestleMania. El re-match, como dicen los americanos, la revancha servida en plato frío. Cody tiene que seguir insistiendo. Como decíamos más arriba, no podía ser tan fácil y si no que le digan a -Daniel Bryan lo que tuvo que sufrir para conseguir su “Momento WrestleMania” y convertirse en Campeona WWE. Rhodes tiene que sufrir, tiene perderlo todo, tiene que caer a lo más bajo para resurgir como Ave Fénix de sus cenizas y, ahora sí, conquistar WWE; y si tiene que ser en WrestleMania 40 que sea en WrestleMania 40, pero su momento llegará cuando tenga que llegar. WWE no trabaja con pronósticos, y si no que se lo digan a Drew McIntyre al que solo le faltó salir con el título en Clash at The Castle, antes de vencer a Reigns cosa que nunca sucedió para desacuerdo general.

► Cody Rhodes Mr. Money in the Bank

Otra opción para que Rhodes vulva a tomar fuelle es que se convierta en Mr. Money in the Bank en Londres el próximo mes de julio. En un país al que siempre alabó, y al que se quedó con ganas de visitar formando parte de AEW, Cody Rhodes bien podría hacerse con el maletín que le da derecho a luchar por el Indiscutible Campeonato Universal y así matamos a varios pájaros de un tiro; uno, le damos descanso a Roman Reigns haciendo de la lucha por el maletín el evento estelar del show (recordemos que Roman no aparece en los carteles publicitarios de MITB) y dos, seguimos dando protagonismo y papel de maineventer o protagonista estelar a un Rhodes que se lo merece.

Hay que seguir remando Cody, hay que seguir remando…