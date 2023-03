En la reciente edición de Monday Night Raw, Chelsea Green selló su boleto a WrestleMania 39 luego de que, junto a Sonya Deville, derrotaran a Candice LeRae y Mia Yim, y se insertaran en el Showcase Femenil por equipos. Si bien estaba previsto que Carmella fuera la compañera de Green, ha estado ausente de los últimos programas, sin que exista una razón específica para aquello, y su lugar fue ocupado por Deville.

► Carmella está promocionando WrestleMania 39

Recientemente se reveló que, sin precisar el motivo de su reciente ausencia, Carmella estará apta para participar con WWE durante la semana de WrestleMania 39. La Princesa de Staten Island tuvo su último combate el 12 de marzo en un combate por equipos de 10 mujeres en el evento en vivo de la WWE desde el Madison Square Garden. Piper Niven y Sonya Deville la reemplazaron eventualmente en pantallas como compañera de Chelsea Green.

Recientemente, en medio de los rumores, Carmella anunció en su cuenta de Twitter que estaba en Los Ángeles esta semana. Esta es probablemente una indicación de que la ex Campeona SmackDown podría formar parte de WrestleMania 39.

Good morning, LA 😎 — Mella Is Money 🤑 (@CarmellaWWE) March 28, 2023

“Buenos días, Los Angeles”

Como parte de su agenda, Carmella también apareció junto a Bobby Lashley e Iyo Sky en el juego de la MLB de Los Angeles Angels el martes. Como añadido, Sean Ross Sapp señaló vía Fightful Select que Carmella estaba junto a Titus O’Neil, Lacey Evans, Liv Morgan, Xavier Woods y Lacey Taylor en un “Be A Star Rally”. No obstante, se trata de apariciones netamente promocionales y esto no implica que vaya a involucrarse físicamente durante WrestleMania 39. De hecho, hasta el momento se desconoce el motivo por el cual no había aparecido en los eventos en vivo durante las últimas dos semanas.