Chris Jericho compara JAS con los Rolling Stones

Chris Jericho ha tenido hasta ahora dos facciones en AEW: Jericho Appreciation Society, que continúa vigente, y The Inner Circle. Ambas han tenido sus historias y han sido importantes en la compañía de maneras distintas. Y las dos las compara el veterano luchador con dos legendarias bandas de rock: Guns N’ Roses y Rolling Stones. El mismo Y2J tiene la suya propia en Fozzy, responsable de su tema de entrada, cantado cada vez que aparece en escena por todos los fanáticos, Judas.

“Creo que cuando The Inner Circle se formó por primera vez, tenía casi una vibra de Guns N ‘Roses para mí. Teníamos cinco chicos que tenían looks completamente diferentes, pero cuando los juntamos, se veían cohesivos y geniales. En la primera foto grupal que tomamos, dije: ‘Eso se ve realmente genial. Hay cinco tipos diferentes, pero todos encajan’. Y era mucho más una manada de perros salvajes, creo con The Inner Circle.

“Creo que la Jericho Appreciation Society es mucho más delicada. Creo que la Sociedad de Apreciación de Jericho tiene mucho más carácter. Y también, para mí, si los Guns N’ Roses son Inner Circle, JAS son los Rolling Stones. Ahora tenemos chicas en la banda, tenemos un guitarrista extra, por así decirlo, con los seis muchachos”.

Last night was fucking amazing. I had the time of my life again. @NoxAffair and @7thDaySlumber was amazing. They killed it. And off course @FOZZYROCK @IAmJericho rocked the house. It was a great fozzy Friday pic.twitter.com/5riE2J9OYn

— Sweeney (@Daniellee8995) April 15, 2023