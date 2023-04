Corría el mes de enero de 1998 cuando WCW convirtió Monday Nitro en un programa de tres horas con la intención de tener sesenta minutos de programación semanales que no debía competir con WWE Monday Night Raw. Ha pasado mucho tiempo y sabemos cómo terminó aquella guerra, pero volvemos a entonces porque Tony Schiavone se estuvo acordando de ello mientras hablaba en un episodio reciente de su podcast, What Happened When. El ahora entrevistador de AEW asegura que a nadie le gustaban tantas horas de televisión.

🗓 ON THIS DAY 🗓 26th January 1998@Sting with the greatest sneak attack of all-time on WCW Nitro!!! pic.twitter.com/WqPHTE25Ug — Wrestling Should Be Fun (@WSBFun) January 26, 2022

> WCW Monday Nitro de tres horas

“Mi vista está contaminada porque no me gustaban las tres horas. A ninguno de nosotros nos gustaban… Siempre pensamos que era demasiado”.

Comenta además que aquello afectó negativamente a su voz:

“Desearía que mi voz fuera tan buena como en ese entonces“.

> La ‘amenaza’ de Eric Bischoff a Vince McMahon

También recuerda la promesa que hizo Eric Bischoff de acabar con Vince McMahon:

“Lo recuerdo como si fuera ayer. Eric tuvo una reunión en el catering con todos y dijo estas palabras: ‘No descansaré hasta que haya clavado una estaca en el corazón de Vince McMahon’. No sé si recuerda eso o incluso reconoce que dijo eso, pero no tengo ninguna duda de que lo dijo”.

Even Tony Schiavone doesn't know what the heck is going on during an episode of Nitro. #WCW Nitro August 14, 2000 #WWENetwork pic.twitter.com/Ha5WraAE4n — Ezekiel Villarreal (@Villarreal753) December 20, 2016

¿Te gustaba WCW Nitro?