¿Cuál será la lucha estelar que programará AEW en ALL IN?

Con el anuncio del retorno de ALL IN, evento que se celebrara en el Estadio Wembley, de Londres, AEW tiene unos meses muy movidos. La expectación entre los fans es muy alta, pues ese recinto tiene una capacidad de 90,000 espectadores, así que AEW tendrá que programar una lucha muy importante a fin de poder lograr una entrada aceptable para esas dimensiones.

►CM Punk

Para muchos la lucha más grande que Tony Khan puede todavía realizar para AEW es CM Punk y FTR contra The Elite (Kenny Omega y The Young Bucks), considerando todo lo que sucedió entre ellos el año pasado. Con ese encuentro, no hay duda de que el interés se potenciaría.

Otra opción es un mano a mano entre CM Punk y Kenny Omega, ya que además del interés por lo sucedido en All Out, es una combinación inédita, además de que existiría el morbo por si las cosas se calientan de más, pues ambos han sido peleadores de MMA.

►Kenny Omega

Muchos consideran que el encuentro estelar de All In debe incluir a Kenny Omega, pues el canadiense es garantía de calidad y tiene muchas rivalidades que pueden explotarse:

La opción más viable es Omega contra Will Ospreay, una revancha de su fantástica lucha de Wrestle Kingdom 2023. Ayuda mucho el hecho de que Ospreay es británico, y lo mejor para vender boletos es tener a estrellas locales. Sin embargo, se rumora que dicha lucha podría celebrarse en Forbidden Door, aunque ahí no sea necesaria, dado que el boletaje está prácticamente agotado aunque no se haya anunciado el cartel. Como sea, se espera que en uno de esos dos eventos veamos a Omega y a Ospreay, para completar la trilogía en el próximo Wrestle Kingdom.

Otra posibilidad es la de una quinta lucha contra Kazuchika Okada. El récord entre ambos es de 2-1-1 a favor de Omega, muchos fans de NJPW han esperado por años otro choque, y All In es la excusa perfecta. Pero a pesar de lo mucho que esta lucha tiene sentido de realizarse en Londres,

El ultimo nombre que muchos relacionan con Omega es el de Kota Ibushi. Los Golden Lovers siempre han mencionado que siempre han querido tener una última lucha entre ellos en un estadio como el Tokyo Dome, y Wembley seria la oportunidad que ambos han esperado por años.

►Otras opciones

Por supuesto que otros estelaristas de AEW podrían encabezar el evento. Hay estrellas c omo Jon Moxley, Bryan Danielson, MJF o incluso Chris Jericho, pero por ahora nada se ha construido.

Solo el tiempo nos dirá qué planes tiene Tony Khan para este evento histórico.