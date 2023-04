Will Ospreay: “No sé cuánto durará este viaje”

Will Ospreay tiene el alta médica para volver a luchar y lo hará tan pronto como este próximo sábado 22 de abril en 1PW All Or Nothing. Pero antes de volver a deleitar a los fanáticos con su impresionante talento y continuar adelante con su carrera ha querido realizar una reflexión sobre su presente y futuro en la lucha libre profesional.

> El presente y futuro de Will Ospreay

“Me dieron de alta hace dos días. Es raro. He visto a mi fisio ahora durante unas cinco semanas y recuperé el rango de movimiento en mi brazo. La fuerza está ahí, un poco, pero debido a que pude completar cuatro ejercicios de fuerza, aparentemente, estoy médicamente autorizado. Se siente mucho mejor, pero siento que todavía hay mucha debilidad en mi brazo. La respuesta sensata es tomar un poco más de tiempo libre, pero en las último 48 horas, he estado recordando y pensando en mi carrera de 11 años. Ha sido increíble, pero lo único que ha sido constante, especialmente en los últimos años, es que las lesiones se han acumulado mucho más recientemente. Es porque me estoy haciendo mayor, me estoy volviendo más pesado, pero debido a eso, el conjunto de movimientos que comencé cuando tenía 22 años se ha desvanecido y desaparecido.

“No es por elección, es porque mi cuerpo no puede hacer más. Ya no puedo realizar un Shoting Star Press de forma segura, así que decidí que es mejor no hacerlo. No voy a mentir, siento que mi cuerpo y yo, personalmente, nos estamos deteriorando frente a los ojos de todos. Es realmente molesto y es porque elegí hacer este estilo. Entiendo los riesgos que conlleva este estilo, pero es uno que me queda perfecto y creo que todos lo disfrutan. No sé si este viaje va a ser largo, si todos entienden lo que quiero decir. No pensé que llegaría tan lejos en mi carrera de todos modos. Solo voy a divertirme y esperar lo mejor. Voy a tener que cambiar mucho las cosas, pero voy a competir, voy a volver y voy a hacer lo mejor que pueda para hacer esto tanto como pueda físicamente. No sé cuánto va a durar este viaje, voy a ser honesto. Espero que disfruten el viaje, eso es todo. Mucho amor”.