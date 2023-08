Al principio, Young Bucks no querían formar equipo

¿Qué hubiera sido de las carreras de Matt y Nick Jackson de no haberse unido como The Young Bucks? ¿O qué pasaría ahora con ellos si se separaran y emprendieran cada uno su propia aventura? Nunca lo sabremos. Sería interesante dar respuesta a ambas preguntas pero al mismo tiempo nadie quiere que un tag team con tantísimo talento se divida para dar fruto a dos buenos luchadores pero que nunca serían tan grandes por separado. Además, ellos nunca consideraron esa posibilidad, según explican en Swerve City.

THIS WEDNESDAY on #AEWDynamite The Hardys vs. Young Bucks LIVE at 8pm ET/ 7pm CT on @tbsnetwork !

Their first opponents? The Hardys!

The Young Bucks are going back to the Tag Team division!

«Realmente nunca hemos tenido la aspiración de ser luchadores individuales. Eso es algo fundamental. Siempre aspiramos a ser un equipo. Vimos a los Hardys hacerlo durante la mayor parte de su carrera y pensamos: ‘tal vez podamos tener una carrera juntos’. Honestamente, esto hace que viajar con él sea mucho más fácil. No quiero hacer un espectáculo sin él. No quiero subirme a un avión por mi cuenta», apunta Nick.

«Cuando comenzamos nuestras carreras, éramos luchadores individuales. Fue uno de esos momentos fortuitos en los que los promotores nos reservaron como un equipo, y funcionó, todos querían que fuéramos un equipo. Al principio estábamos en contra, ‘quiero vestir de rojo y llamarme Mr. Instant Replay, él quiere vestir de azul y llamarse Slick Nick. No somos los Young Bucks’. Casi nos lo impusieron, ‘no, ustedes son los Young Bucks’. Estábamos recibiendo más reservas y más atención. Fue una de esas situaciones en las que nos preguntamos, ¿por qué vamos en contra de lo que todos quieren? Llegamos al punto en el que era innegable, más oportunidades de mercado y más posibilidades de tener éxito. En ese momento, no había muchos equipos destacando. ‘Tal vez esta sea nuestra manera de conseguir el impulso que queremos. No está funcionando como individuales, no va a resultar. Intentemos de esta manera’. Comenzó a suceder. ‘Dejemos de luchar contra esto y hagámoslo'», dice Matt.

Epic tag team action is set for Wednesday Night #AEWDynamite when The Hardys take on the Young Bucks LIVE from Columbus, Ohio!

Don’t miss Wednesday Night #AEWDynamite at 8pm ET/ 7pm CT on @tbsnetwork!@MATTHARDYBRAND | @JEFFHARDYBRAND | @youngbucks pic.twitter.com/ak8OcCoCJg

— All Elite Wrestling (@AEW) August 6, 2023