Jonathan Gresham fuera de evento de Beyond Wrestling por lesión

La estrella de IMPACT! Wrestling Jonathan Gresham ha sido sacado del evento Americanrana de Beyond Wrestling debido a una lesion. La informacion fue suministrada por la empresa de lucha libre independiente a través de sus redes sociales

Según Beyond Wrestling, el ex campeón mundial de ROH, Jonathan Gresham, estará fuera de acción durante 4 a 6 semanas.

La promotora con sede en Nueva Inglaterra tuiteó que Gresham sufrió una lesión el domingo durante el entrenamiento. Ha sido retirado del evento Americanrana de este año donde estaba programado para competir contra la estrella en ascenso «Fancy» Ryan Clancy.

Beyond Wrestling espera encontrar un nuevo oponente para Clancy para el evento que se llevará a cabo este domingo 13 de agosto en el White Eagle en Worcester, Massachusetts. El evento está programado para transmitirse en vivo a las 7 p. m. en IWTV .

BREAKING: Jonathan Gresham sustained an injury yesterday during training and will be out 4-6 weeks.

We wish The Octopus a speedy recovery and hope to find a new opponent for @FancyRyanClancy for #Americanrana this Sunday in Worcester. pic.twitter.com/GKGB11nusv

— Beyond Wrestling (@beyondwrestling) August 7, 2023