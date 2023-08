LA Knight pide respeto: «No me comparen con nadie»

Obviando a Roman Reigns y Cody Rhodes, la Superestrella del momento en WWE es LA Knight. Su gran carisma, pero sobre todo, su gran calidad y facilidad de dar grandes promos cuando habla ante el micrófono, lo han convertido en el luchador más apoyado en general por los fanáticos.

Muy pocos están en contra de LA Knight y su pegadizo «Yeah!» Sin embargo, el luchador ha recibido algunas críticas de otros exluchadores y personalidades del mundo de la lucha, pues lo han comparado y acusado de robarse las personalidades de The Rock y con Stone Cold.

► LA Knight, bastante seguro de su éxito en WWE

Por eso, LA Knight pidió respeto por él y declaró que él simplemente era LA Knight, pero que incluso, era mejor y más popular con La Roca y Steve Austin. Estas fueron sus interesantes palabras con las que se defendió en una reciente entrevista con Corey Graves para el podcast After the Bell:

— LA Knight: No puedo permitir que mi impulso se estanque y siento la necesidad de seguir adelante y hacia arriba. No tengo motivo para creer que debería disfrutar del camino porque el apoyo de los fans podría terminar en una cima o un campeonato.

He escuchado esa comparación en la que la gente dice: ‘Oh, sabes, LA Knight es como The Rock cuando se volvió realmente popular, o es como Steve Austin, o es como cualquier otra persona cuando se volvió muy popular’.

Y no quiero quitarles mérito, pero no creo que las comparaciones sean acertadas. Y la razón por la que digo eso es porque todos los nombres con los que he sido comparados, se volvieron populares cuando ya tuvieron su etapa como campeones.

¡Tuvieron etapas como campeones y después fueron populares! Tuvieron etapas en las que quizás llegaron a ser Campeones de Estados Unidos, Campeones Intercontinentales, o lo que fuera. Y yo no he tenido nada de eso y ya soy popular.

«No puedo recordar a nadie en el elenco de SmackDown que haya estado durante el breve período de tiempo en el que yo he estado y haya recibido las reacciones del público que he estado recibiendo.

«Además, aunque no quiero sonar arrogante, he logrado destacarme sin tener mucho que hacer en términos de historias o rivalidades, no he participado mucho en eso.

► LA Knight: Carisma y rápido ascenso en WWE

— Corey Graves: Estoy de acuerdo contigo, LA Knight. Ser fanático de LA Knight es como ser fanático de una banda que encuentras en la secundaria antes de que sean populares.

— LA Knight: Así es. Mi impulso se ha formado, no ha sido manufacturado. Esto no ha sido obra de la máquina. Esto ha sido un aumento genuino, de nuevo, en tan poco tiempo.

Y nunca se le dijo a la audiencia: ‘Este es el tipo’. Por lo tanto, siendo ese el caso, no creo que se puedan hacer comparaciones con las demás personas.

«Las demás personas fueron populares entre los fanáticos después de ganar un campeonato, pero yo nunca he ganado un campeonato en WWE«.