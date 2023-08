Brian Pillman Jr. estaría esta semana en WWE NXT

«En relación con la situación de Brian Pillman Jr. y su estatus en WWE, fuentes me han informado que se ha alcanzado un acuerdo o se encuentra en proceso de finalización antes de poder ser firmado oficialmente. Además, se ha señalado que Pillman Jr. se trasladará a Orlando, Florida, a finales de agosto, donde se incorporará a NXT y comenzará su entrenamiento a tiempo completo en el WWE Performance Center». En SÚPER LUCHAS nos hacíamos eco de esta información sobre Brian Pillman Jr. a finales de julio.

Ohio's own @FlyinBrianJr makes his way to the ring here on #AEWRampage! Watch TNT right now! pic.twitter.com/C3LKgkBnc6 — All Elite Wrestling (@AEW) February 4, 2023

► Brian Pillman Jr., en NXT

A comienzos de agosto traemos una interesantísima continuación gracias a nuestros compañeros de PWInsider: «Brian Pillman Jr. está programado para estar presente en la grabación del programa de televisión WWE NXT de esta semana, según ha confirmado PWInsider.com. El mes pasado, Pillman Jr. estuvo en el WWE Performance Center después de que expirara su contrato con AEW, realizando una prueba. Se cree que Pillman ha firmado con WWE». Aunque, pese a lo confiable de la fuente, no podemos tomarla como oficial.

Pero la verdad es que el hijo de Brian Pillman puede tener un gran futuro como WWE Superstar. Tanto porque tiene una gran historia detrás por quién era su padre, como por el talento que tiene él mismo, que cuenta con tan solo 29 años, aunque al mismo tiempo tiene muchísima experiencia después de haber trabajado en AEW, Lucha Libre AAA Worldwide, MLW, GCW… E incluso la apariencia es también un valor añadido. Así que estaremos muy pendientes de todo lo que sepamos próximamente.

Y además él ya tendría un objetivo como Superstar:

«Tengo que retirar a Steve Austin. Si alguien va a hacerlo, será el hijo del mejor amigo de Steve, ¿sabes? El hijo de su amigo de toda la vida. Así que creo que debería ser un momento especial para mí, ¿quién sabe? Tal vez incluso podría usar el chaleco de los Varsity Blonds para ese combate.

Digo, seamos realistas, si tuviera una lucha en WrestleMania en el futuro, tendría que enfrentarme a Stone Cold Steve Austin. No puedo simplemente permitir que alguien más me derrote allí. Kevin Steen, no puedo dejar que Kevin Steen… lo siento por no recordar su nombre [Pillman Jr. se rió]. En realidad, soy bastante fan de él. Así que no puedo permitir que me supere en eso.»