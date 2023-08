Los polémicos limones de Becky Lynch

Quizás SummerSlam fuera demasiado largo. Hay quien dice que 4 horas son más que suficiente, y hay quien dice, como Becky Lynch que ella también tenía derecho a estar en el PLE de Detroit. Fuera como fuere, Becky no es la única Superestrella de WWE se merecía estar en la gran fiesta del verano y que no estuvo. Si tuviéramos que meter a todas en el evento, quizás a estas horas aún estaríamos contándoles los resultados del mismo, pero ¿Por qué tanta polémica?

► Los limones de Becky Lynchy

Becky Lynch estuvo muy activa en las redes sociales las horas precedentes a SummerSlam. Colgó varios posts satíricos y sarcásticos acerca de su «no presencia» en el PLE. Becky, quien está manteniendo una fuerte rivalidad con Trish Stratus, se mostró decepcionada por no haber podido estar en directo en un evento del cual sí que fue protagonista el año anterior, cuando perdió el título ante Bianca Belair en Nashville.

Concretamente, una de las fotos de las que más se platicó antes de SummerSlam fue sobre la que Becky colgaba en Twitter o X, o como quieran llamarlo ustedes, con una frase que rezaba:

«Haciendo limonada con los limones que me dan, ¿Qué planes tenéis para el fin de semana?»

Making lemonade with all these lemons I’ve been given. What’s everyone else up to this weekend?! pic.twitter.com/DADLcT9XU1 — Rebecca Quin (@BeckyLynchWWE) August 5, 2023

La irlandesa tiró de ironía para decir a todos que: «Si la vida te da algo que no te gusta tienes que sacarle todo el jugo que puedas«. Y como no podía ser de otra manera, en la rueda de prensa posterior al evento, Triple H fue preguntado sobre las luchas que finalmente no se llevaron a cabo en SummerSlam. Triple H quiso ser claro y mandar un recado a Becky Lynch diciendo:

«Cuando creativamente tienes tantos talentos como para llenar dos noche de WrestleMania, si vuelves a un show, es cuestión de tiempo, no tienes tiempo para meter a todos en ese show. Trato de tener con ellos esta conversación todo el tiempo. Obviamente, si tienes talento y llega un evento grande quieres estar en él, pero no todos pueden estarlo porque cuando el show de esta noche acabe, dentro de cuatro semanas tendremos Backlash, 5 semanas después Fastlane… siempre hay otro gran evento que tienes que rellenar y tienes que tener cosas escritas y ese as bajo la manga que te permita jugar con las posibilidades. Al mismo tiempo tienes 5 horas semanales de televisión en directo que tienes que rellenar, 7 si cuentas NXT; la cantidad de contenido es increíble y sabes que hay lugar para todos aunque a veces, el tiempo del que dispones no va a tener contentos a todos; a veces habrá quien tenga que hacer limonada con los limones que le den… las cosas son así, y de nuevo, prefiero darles más tiempo en una ‘plataforma menor’ que menos tiempo en una ‘mayor’, tiene más sentido para mi«.

Habrá que ver de cuánto tiempo dispone Becky Lynch este lunes en Raw y si finalmente su rivalidad con Trish Stratus merece estar dentro del siguiente PLE de WWE que será el 8 de septiembre en Hyderabad (India).