En WWE tenemos dos grandes grupos a día de hoy, uno en Raw, The Judgment Day, formado por Finn Balor, Damian Priest, Rhea Ripley y Dominik Mysterio y otro en SmackDown, «más familiar», The Bloodline, que conforman Roman Reigns, Solo Sikoa, Jimmy ¿Y Jey Uso? Ambos dominan sus marcas y acaparan todos los titulares, hasta el punto de hacerse difícil saber quién es el más sólido, pero Triple H cree saber en qué se diferencian ambas facciones.

► ¿Es Finn Balor el auténtico líder de The Judgment Day?

En la rueda de prensa posterior a SummerSlam del pasado sábado 5 de agosto, todos querían preguntar a Triple H acerca de los planes creativos que la compañía tiene preparados para Finn Balor. Después de haber caído derrotado ante Seth Rollins y de no haber podido traer el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados a The Judgment Day, ¿Qué será lo siguiente para Finn? Contesta Triple H:

«Le veo en el segundo grupo más relevante del momento tras The Bloodline. Muy dominante en Raw y para mi es muy interesante cómo va a acabar todo entre él y Damian Priest, a dónde van… Lo más interesante y que diferencia a los dos grupos es que The Bloodline tiene un líder reconocible, pero The Judgment Day no; podría ser Rhea, Damian, Finn… no creo que nadie vaya a decir que es Dominik, pero es muy importante dentro de esa rueda. ¿Qué pasará con Finn ahora? No lo sé, eso es lo que quiero averiguar. Para mi eso es lo que más sentido tiene de todo, ¿Qué es lo siguiente?«.

Lo bueno que está teniendo WWE últimamente es que, con gran parte de las historias en curso, te deja con ganas de más. Está dejando de ser previsible en las historias principales, y no solo hablamos de The Bloodline que bien merecería un artículo aparte, sino que The Judgment Day se enfrenta a un gran reto después de que Finn no haya sido capaz de vencer a Seth Rollins. Actualmente es el único del grupo sin ningún título o similar (léase maletín de Money in the Bank) y esta noche en Raw podría haber problemas si Damian y el resto del grupo decide darle de lado, como vimos tras la lucha de SummerSlam. Eso es lo bueno, que estamos deseando que llegue esta noche Monday Night Raw para ver cómo sigue desarrollándose esta historia y saber qué es lo próximo para Finn y compañía.