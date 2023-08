LA Knight: «No entiendo que me comparen con MJF»

«[…] He escuchado esa comparación en la que la gente dice: ‘Oh, sabes, LA Knight es como The Rock cuando se volvió realmente popular, o es como Steve Austin, o es como cualquier otra persona cuando se volvió muy popular’. […] Y no quiero quitarles mérito, pero no creo que las comparaciones sean acertadas. Y la razón por la que digo eso es porque todos los nombres con los que he sido comparados, se volvieron populares cuando ya tuvieron su etapa como campeones. […] Y nunca se le dijo a la audiencia: ‘Este es el tipo’. Por lo tanto, siendo ese el caso, no creo que se puedan hacer comparaciones con las demás personas […]». LA Knight no quiere que lo comparen con nadie.

► The Miz y MJF

Pero la gente sigue haciéndolo, ya no solo con grandes nombres de la historia de WWE, sino también con The Miz, aunque con él también podemos utilizar ese calificativo. Pero va más allá de The Awesome One, pues en ocasiones también entra en la conversación MJF, a quien también han comparado con él. Todos nos acordamos de cuando CM Punk le dijo: «Maxwell piensa que lo que hace es revolucionario para nuestra industria, pero solo es una versión menos famosa de The Miz». Ahí clavó bien el cuchillo el bueno del Best in the World. Pero continuemos con Knight, quien entiende que comparen a Miz con el Campeón Mundial de Peso Completo AEW, pero no con él, como le dice al Daily Mail.

» [MJF] Es otro tipo al que he visto a la gente comparar conmigo, y nunca realmente lo he entendido. Al menos con MJF [y The Miz] puedo ver que esos dos son un poco más parecidos, tienen una presentación más similar. Pero en cuanto a él y a mí, no lo sé. En este momento, estamos en un proceso de entendimiento mutuo, y diría que fue un primer proceso de entendimiento bastante intenso [él y Miz, por su actual rivalidad en Raw]».

Continuando con Miz, Knight también habla de su próximo paso tras su victoria en SummerSlam:

«No lo sé, siempre estoy mirando hacia arriba y adelante. No sé cuántas personas ven Raw Talk, pero después de hablar sobre The Miz, mencionaba lo que busco y sinceramente, estoy apuntando a todos los campeonatos. Ingresé en esto para ser el mejor, para ser reconocido como el mejor y la única manera de lograrlo es siendo campeón. Para mí, es dirigir la mirada hacia la cima».