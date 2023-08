«En relación a la situación de Ryan Nemeth, un talento de AEW creía que su envío a casa podría haber sido provocado por el hecho de que Nemeth estuvo caminando por el hotel saludando a todos antes de la grabación, pero no se detuvo a saludar a CM Punk y a otros con quienes estaba Punk. […] Pat Buck, el vicepresidente de AEW, envió a Nemeth a casa el sábado pasado y le comunicó que a partir de entonces trabajarían los miércoles en su lugar«. Los problemas de CM Punk y Ryan Nemeth son parte de la controversia actual dentro de AEW en torno al Best in the World y Collision.

► CM Punk y Ryan Nemeth

Y no todo queda ahí. Dave Meltzer aporta más información sobre la confrontación entre los dos luchadores en el boletín de esta semana del Observer.

«La versión era que esto fue agresivo. Una persona lo describió como un desvarío de un hombre enloquecido, y otra, en defensa de Punk, nos dijo en ese momento que Punk estaba manejando la situación como un hombre y que todo estaba resuelto y arreglado. Aunque estaba claro para muchos que las tensiones persistían, no se trató como algo importante en parte porque se mantuvo en secreto y cualquier atención, sin importar cómo comenzara el incidente, iba a terminar siendo negativa para Nemeth».

La verdad es que el backstage de AEW es un polvorín en estos momentos, como viene ocurriendo desde hace más de un año, y no se sabe cómo va a solucionarse la situación, si es que eso es lo que ocurre. Pero continuaremos informando como siempre en SUPERLUCHAS cuando tengamos novedades.