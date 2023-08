¿Qué pasó entre CM Punk y Ryan Nemeth en AEW?

«Ryan Nemeth fue llevado a la ciudad para las grabaciones de Collision. Poco después de su llegada, un entrenador le informó que no sería necesario y que se le había reservado un vuelo para regresar a casa. Nemeth es un habitual en Being The Elite y poco después del regreso de CM Punk este año, fue confrontado por él. Específicamente, Punk tomó excepción al tuit de Nemeth que decía ‘Literalmente el hombre más suave del mundo’, el cual siguió al promo de regreso de Punk. No sabemos cómo transcurrieron exactamente las cosas, aparte de que Nemeth se explicó a sí mismo y que no hubo ningún enfrentamiento físico […]«. Este fue el informe que desencadenó toda la nueva polémica en torno a CM Punk y Collision. Ahora, ¿pasó algo más entre los dos luchadores? Nos informan de ello nuestros compañeros de PWInsider.

► CM Punk y Ryan Nemeth

«En relación a la situación de Ryan Nemeth, un talento de AEW creía que su envío a casa podría haber sido provocado por el hecho de que Nemeth estuvo caminando por el hotel saludando a todos antes de la grabación, pero no se detuvo a saludar a CM Punk y a otros con quienes estaba Punk. El talento señaló que hace varias semanas, Punk había llevado a cabo una reunión en el vestuario con el propósito de mantener el ambiente en el vestuario de Collision libre de drama en la medida de lo posible. Considerando que Nemeth había criticado a Punk en Twitter alrededor del momento en que Punk regresó al ring en Chicago para el estreno de Collision, esto iba en contra de ese objetivo.

Como mencionamos ayer, Punk y Nemeth tuvieron una conversación después de ese tuit hace varios meses, y la creencia de una fuente cercana a Nemeth era que ambas partes estaban en buenos términos. Sin embargo, el talento que presenció cómo Nemeth ‘ignoró’ a Punk y a su grupo (ya sea intencionalmente o por accidente, el talento no pudo decirlo) afirmó que podía comprender cómo el comportamiento de Nemeth podría haber molestado a Punk, dado lo que este último había tratado de establecer en el vestuario de Collision. La fuente comentó que no estaban defendiendo a Punk, pero podían entender la relación causa-efecto allí.

«Como informamos ayer, Pat Buck, el vicepresidente de AEW, envió a Nemeth a casa el sábado pasado y le comunicó que a partir de entonces trabajarían los miércoles en su lugar«.