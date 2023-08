«Hoy fui a un supermercado local y entendí por qué lo llaman ‘Hagman’. Es porque los colgaderos de la sección de juguetes están llenos de figuras de acción de ‘Hangman’, porque nadie quiere comprarlas. Es un calientaestantes. No como yo, que muevo mercancía y ratings y vendo juguetes. Todo el mundo en AEW dice: ‘Soy el corazón, soy el alma, soy el espíritu’. Bueno, eso es subjetivo. Lo que es un hecho es que esa gente que lo dice no son los más duros de AEW […]». CM Punk dejó este recado a Adam Page después del episodio de AEW Collision del sábado pasado. ¿Por qué? ¿Acaso quería volver crear polémica? ¿O es todo parte de una nueva rivalidad entre ellos?

► CM Punk se disculpó con Adam Page

Difícil responder a esas preguntas, pero lo que sí sabemos es que el Best in the World se disculpó con el Hangman, según nos informan desde PWInsider.

«Fuentes dentro de AEW confirmaron a PWInsider.com esta mañana que Hangman Page no fue ‘removido’ de la grabación de Collision del sábado pasado. Simplemente se trató de cambiar la ubicación de la promo a otro lugar, lo cual no tuvo nada que ver con CM Punk. Se cree que la promo de Punk después del programa influyó en que se moviera la promo, por parte de aquellos que buscan criticar a Punk. Como mencionamos ayer, Page vive en el área de Greensboro, razón por la cual la promoción iba a ser grabada ese día. No se trató de que la compañía lo enviara de gira y luego lo enviara de vuelta a casa.

También nos informaron las mismas fuentes que Punk envió una disculpa por mensaje de texto a Page temprano el domingo por la mañana, pero no saben si las dos partes habían conversado, solo que se envió una disculpa. Punk mencionó que se sintió ‘impactado’ durante la misma promo después de la lucha, pero nadie ha confirmado que haya sufrido una conmoción cerebral durante el combate de seis hombres contra la House of Black».