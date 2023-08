Durante la noche pasada AEW no solo emitió un nuevo episodio de Dynamite sino también grabó Rampage y ROH, que suele hacerse cuando Collision pero en esta ocasión se cambió de día. Y además estuvieron presentes luchadores que tienen problemas con CM Punk como Ryan Nemeth, Christopher Daniels, Brandon Cutler o Colt Cabana. Por lo tanto, se creó una situación extraña en la compañía All Elite, de la que Dave Meltzer habla en el reciente Wrestling Observer Radio.

► Extraña noche en AEW

«Esto es extraño. No entiendo qué está pasando, ya que Ring of Honor suele grabarse los sábados junto con Collision. Sin embargo, esta noche grabaron Ring of Honor después de Dynamite, y no sé por qué. Tenemos una grabación de Collision programada para este sábado. Supongo que tal vez sea para adelantarse, ya que la próxima semana no habrá tiempo debido a que no habrá grabación el sábado. Así que quizás estaban tratando de anticiparse. Entiendo eso.

«En la grabación, Ryan Nemeth luchó y el evento principal fue Zack Sabre Jr contra Christopher Daniels. Colt Cabana apareció como acompañante de Brandon Cutler, están trabajando juntos como una unidad. Ninguno de estos tipos volverá a estar en Ring of Honor. Los están presentando a todos, pero Colt Cabana no volverá…

«Supongo que podrían hacerlo (grabar algunas cosas de ROH los miércoles de manera regular), pero eso lo hace aún más extraño. Todos estos tipos… ¿no había alguien más también? – Brandon Cutler, Christopher Daniels, Colt Cabana, Zack Sabre – es muy raro. Realmente extraño. Especialmente Ryan Nemeth.

«Blake Christian venció a Brandon Cutler, pero Colt Cabana estaba con Brandon Cutler. Esta es la primera vez que Colt Cabana está… Colt Cabana había sido un agente de Ring of Honor, y luego fue retirado como agente de Ring of Honor el 17 de junio debido a… todos sabían que iba a suceder. Así que había estado trabajando como agente para Dynamite. Están grabando Ring of Honor y él está participando en la grabación con Brandon Cutler en una parte cómica.

«Por lo tanto, es extraño, para decir lo menos. Porque nuevamente, a ninguna de estas personas se les permite trabajar los sábados, entonces ¿por qué están participando en Ring of Honor si no van a regresar?

«Quizás sus luchas siempre se graben los miércoles (las personas que han tenido problemas con Punk/han sido ‘vetadas’ de Collision), y el resto de Ring of Honor se grabe los sábados.

«Eso hace que las noches de los miércoles sean largas, ya que ya están grabando Rampage y dos horas de Dynamite, por lo que agregar… Entiendo agregar Ring of Honor esta semana porque, nuevamente, no habrá grabación de Collision la próxima semana debido a All In. Por lo tanto, tienen que adelantarse. Pero la idea de grabar Ring of Honor los miércoles de manera regular no tiene sentido. Para eso están los sábados, para grabar Ring of Honor, ya que no hay otra tercera hora de producción ese día, mientras que ya la hay los miércoles…

«Así que supongo que tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla todo después de Inglaterra. Todo antes de Inglaterra es obviamente para obtener la mayor cantidad de contenido posible, ya que no habrá grabaciones de Ring of Honor la próxima semana, en teoría. Esto se debe a que estarán grabando en Duluth, Georgia, la próxima semana, Dynamite será en vivo, luego grabarán Rampage y después Collision. Así que será un espectáculo de cinco horas. Por lo tanto, no habrá tiempo para grabar Ring of Honor la próxima semana, por lo que entiendo que estén grabando Ring of Honor esta semana.

«En fin, tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla todo esto, pero esto fue muy extraño«.

