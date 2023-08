Shelton Benjamin: «Hay más para The Hurt Business»

Shelton Benjamin da un repaso al pasado y posible futuro de The Hurt Business, su facción con Bobby Lashley, Cedric Alexander y MVP en su reciente entrevista con Chris Van Vliet. Cabe mencionarse que The All-Mighty está iniciando una alianza con Montez Ford y Angelo Dawkins, por lo que esa idea parece imposible ahora mismo.

► «Hay más para The Hurt Business»

«The Hurt Business siempre será algo que tenga cerca y querido, lo considero uno de los logros más grandes, una de las facciones más importantes y una de las mejores etapas. Solo tengo amor por The Hurt Business. Absolutamente nada más que amor. Sabes, de nuevo, con el mundo en la situación en la que estaba, y, ya sabes, en muchos casos, el talento era limitado por seguridad, obviamente, todo es comprensible. Pero la compañía aún necesitaba que la gente diera un paso adelante. Sí, entendemos lo que está pasando. Pero seguimos siendo una empresa, ya sabes, el espectáculo debe continuar, necesitamos que la gente dé un paso adelante. Y creo que yo, Bobby, MVP y Cedric hicimos precisamente eso. Y como mencioné, todos estamos extremadamente orgullosos de lo que pudimos lograr, especialmente durante ese tiempo en el que la compañía realmente necesitaba algo. Y como dije, eso surgió de la nada, fue una sorpresa para todos nosotros. Y nuevamente, fue un momento maravilloso. El mayor arrepentimiento es que nunca estuvimos frente a una multitud en vivo«.

«Definitivamente [haría una reunión]. En primer lugar, creo que siguen ahí. Creo que hay más capítulos y novelas por escribir para The Hurt Business. Personalmente, sabes, porque cuando las cosas, como todas las cosas, se desmoronaron, no creo que ninguno de nosotros estuviera contento con eso. Sí, hicimos todo lo que pudimos. Estuvo por encima de nuestro rango de trabajo, y nuestro trabajo es actuar, sí, los que toman las decisiones tomaron las decisiones. Nuestro trabajo es actuar. Así que eso es lo que hacemos. Pero al mismo tiempo, pensamos, hombre, realmente queríamos tener esa oportunidad de caminar una vez frente a una multitud real. Sabes, porque es una cosa saber que lo que estás haciendo tiene éxito cuando no hay nadie cerca. Pero aún lo sentíamos. Así que queríamos experimentar, ya sabes, todos queríamos experimentar a The Hurt Business frente a una multitud en vivo. Eso es para lo que trabajamos y vivimos. Sí, esa oleada de adrenalina, no hay nada igual».