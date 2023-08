CM Punk también tiene problemas con Jack Perry

La nueva controversia en torno a CM Punk continúa sacando a la luz más problemas. También tuvo un incidente con Jack Perry, según nos informan nuestros compañeros de Fightful.

► CM Punk tuvo una pelea con Jack Perry

«Al comienzo de la participación de Punk en AEW Collision, durante las grabaciones en Canadá, Jungle Boy Jack Perry fue llevado a Collision para filmar un segmento, y ambos intercambiaron palabras sobre los planes que supuestamente Perry estaba realizando.

«Según el lado de Punk, Perry quería usar vidrio real para un segmento detrás del escenario. Punk creía que esto lo hacía para no tener que trabajar la siguiente semana, lo que él veía como un gran problema en la compañía.

«De acuerdo con la versión de Punk, Perry estaba yendo en contra de la producción, los médicos y Tony Schiavone, quienes le aconsejaban que no lo hiciera y le decían que romper vidrio real era un riesgo para la seguridad, y Perry no estaba contento con eso. Poco después, se establecieron pautas y se enviaron a los talentos las cosas que requerían autorización.

«La afirmación de Punk fue que le pidieron que interviniera y él dijo calmadamente que eso no se hacía los sábados (para Collision) y si no le gustaba, podía quedarse los miércoles. La noticia de la situación se había extendido por el vestuario y se refería a ella como una discusión. Según Punk, Perry estaba haciendo un berrinche porque el lugar no estaba autorizado y la gente intentaba evitarlo.

«Intentamos ponernos en contacto con Jack Perry pero no recibimos respuesta.

«No nos dijeron cómo terminó la situación, pero varios de los que nos hablaron estuvieron de acuerdo con la postura que al menos Punk afirmaba«.