La petición de AEW a Adam Page acerca de CM Punk

«No solo una, sino que en los últimos dos días he tenido dos personas que básicamente dijeron, nombres que nadie mencionaría en esta discusión, que esta cosa va a ser una explosión gigante, va a ser terrible para la empresa a menos que se corte de raíz en este momento y cuando ocurra, ya sabes, puedes ver que está sucediendo y todo eso». Dave Meltzer avisaba recientemente de que la controversia en torno a CM Punk debe solucionarse para que no haya graves consecuencias para AEW.

► Adam Page, el pacificador

Y ahí entra, no exclusivamente, pero sí como un elemento tranquilizador, Adam Page, pues la compañía All Elite le ha pedido al luchador que intente calmar las aguas, como nos informa el mismo Meltzer en el boletín de esta semana del Observer. Veremos si no hace como El Pacificador, el personaje de John Cena en El Escuadrón Suicida, o su serie propia, y esa paz la busca generando previamente una guerra. No parece, ciertamente, que eso sea lo que está ocurriendo con el Hangman.

«Adam Page también estaba anunciado para ese programa [Collision]. Iba a grabar una entrevista detrás del escenario que se emitiría en Dynamite. Como vive en la zona, no tuvo que volar para el show, pero estaba allí y luego le dijeron que no se presentara en el recinto. Un luchador nos comentó que habría tenido sentido que Page apareciera sorpresivamente en vivo como un gesto para el público local, ya que es de la zona. Sin embargo, según lo que sabemos, su único papel era grabar la entrevista previa y no aparecer ante la multitud.

«Cuando luego se le dijo que no fuera al recinto, se utilizó el término ‘mantener la paz’, y la grabación de su entrevista se trasladó a otra ubicación en Greensboro. La historia que circula después es que estaba relacionado con Punk, con diferentes personas en la empresa que conocen la situación confirmando y negando esa parte de la historia».