Controversia por la venta de mercancía de LA Knight

Durante el mes de julio, LA Knight fue el que más mercancía vendió de WWE. Pero existe cierta controversia en torno a los números.

► La venta de mercancía de LA Knight

Nuestros compañeros de Fightful nos informan que, por un lado, estos listados no tienen en cuenta las ventas que se produce en los house shows, donde tanto Roman Reigns como Cody Rhodes venden mucho, y que, por el otro, últimamente ha habido una polémica interna en lo relativo a la falta de productos del mismo LA Knight en algunos de estos eventos locales.

«Para aquellos que estén preguntando acerca de LA Knight, se nos informa que una parte importante de sus ventas proviene de manera digital gracias a la asociación con puntos de venta de terceros. En esas listas, nos dicen que las camisetas individuales de Knight están justo al nivel de las de Cody Rhodes y Roman Reigns.

«Sin embargo, las listas que a menudo vemos surgir desde la perspectiva de los más vendidos no tienen en cuenta los eventos locales, donde Cody, Roman y los nombres mencionados anteriormente ven moverse fuertemente su mercancía.

«De hecho, hemos sabido que recientemente hubo un punto de desacuerdo interno con respecto a la falta de mercancía para LA Knight en ciertos espectáculos en vivo últimamente».

Esta información no pretende señalar que LA Knight no es una de las Superestrellas WWE que más mercancía vende en estos momentos, pero sí que quizá de contarse las ventas de los shows no televisados no habría sido el número uno el mes pasado, lo cual no sería nada de qué avergonzarse cuando hablamos de quienes hablamos.