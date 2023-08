CM Punk volvió a ser protagonista del episodio de AEW Collision de esta semana, tanto luchando por el Campeonato Mundial de Tríos All Elite, el cual junto a FTR no consiguieron ganar de manos de House of Black, como por la continuación de su rivalidad con Samoa Joe, a quien va a enfrentar en All In, o la promo que le dedicó a Adam Page después del programa:

«Hoy fui a un supermercado local y entendí por qué lo llaman ‘Hagman’. Es porque los colgaderos de la sección de juguetes están llenos de figuras de acción de ‘Hangman’, porque nadie quiere comprarlas. Es un calientaestantes. No como yo, que muevo mercancía y ratings y vendo juguetes. Todo el mundo en AEW dice: ‘Soy el corazón, soy el alma, soy el espíritu’. Bueno, eso es subjetivo. Lo que es un hecho es que esa gente que lo dice no son los más duros de AEW […]».

► Ryan Nemeth, enviado a casa

Y ahí no quedó la cosa, aunque cabe aclararse que aquí entramos en el terreno de la especulación. El Best in the World pudo haber tomado parte en que Ryan Nemeth, hermano de Dolph Ziggler, una cara más o menos habitual de la compañía desde el comienzo, fuera enviado a casa al llegar al show, cuando le comunicaron que al final no iban a ser necesarios sus servicios. Nuestros compañeros de Fightful, que también nos proporcionan esta información, plantean el interrogante de si aquellos problemas con Punk pueden tener que ver.

«Ryan Nemeth fue llevado a la ciudad para las grabaciones de Collision. Poco después de su llegada, un entrenador le informó que no sería necesario y que se le había reservado un vuelo para regresar a casa.

«Nemeth es un habitual en Being The Elite y poco después del regreso de CM Punk este año, fue confrontado por él. Específicamente, Punk tomó excepción al tuit de Nemeth que decía ‘Literalmente el hombre más suave del mundo’, el cual siguió al promo de regreso de Punk. No sabemos cómo transcurrieron exactamente las cosas, aparte de que Nemeth se explicó a sí mismo y que no hubo ningún enfrentamiento físico.

«Con respecto a la situación entre Hangman Page y CM Punk, se ha afirmado explícitamente que el segmento después de Collision, en el que estuvieron involucrados, no fue un segmento planeado ni guionizado«.