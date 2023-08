Eric Bischoff acusa falta de profesionalismo en AEW

Últimamente, Eric Bischoff ha estado hablando de AEW a través de diversos temas, como el consejo sobre el ritmo de los eventos utilizando WWE SummerSlam 2023, la crítica de que MJF y Adam Cole luchen en la previa de All In, su aprobación de la renovación de los contratos de The Elite, su falta de preocupación por los bajos ratings de Collision, su sorpresa con el mano a mano de Kenny Omega versus Will Ospreay de Forbidden Door, o lo mucho que le gustó la promo de presentación de CM Punk en el programa de los sábados.

► ¿Falta de profesionalismo en AEW?

Ahora continuamos con el Best in the World para entrar nuevamente en la controversia que lo envuelve pues The King of Controversy también ha querido aportar su punto de vista en un episodio reciente de su pódcast, 83 Weeks. Bischoff critica la falta de profesionalismo en la compañía All Elite que permite las filtraciones.

«La falta de liderazgo, la falta de profesionalismo se está evidenciando, ya que alguien está filtrando información a estos medios de noticias externos. Esto es un asunto interno. Debería ser tratado internamente y no lo está siendo. Hay demasiadas personas hablando fuera de la oficina. En mi opinión, esta es información confidencial y propietaria que no debería compartirse con nadie.

«Si eres un talento y no hay cláusulas en esos acuerdos que prohíban y detallen lo que los talentos pueden y no pueden decir sobre los asuntos de AEW, entonces definitivamente debería haberlas. Si están allí y no se están haciendo cumplir, y no se están tomando medidas, entonces debería haberlas y eso es un problema interno con el departamento legal«.

