Eric Bischoff usa SummerSlam para aconsejar a AEW

Tomando de ejemplo WWE SummerSlam 2023, Eric Bischoff tiene unas palabras de consejo para AEW, cuando se acerca el gran evento All In, relativas a la importancia del ritmo. Bischoff considera que la compañía All Elite debe mejorar el mantener a los fans comprometidos con la cadencia y no tanto con la violencia. Lo explica en 83 Weeks.

► Eric Bischoff aconseja a AEW

«Mantén a la audiencia comprometida, simplemente mantén su interés. Dosifica el espectáculo de manera que vaya creciendo durante todo el evento, construyendo hacia un clímax. Haz crecer la expectación, aumenta la energía a lo largo del evento. No abuses de la violencia y la sangre, porque eso no es lo que funciona. Puede ser lo que el elenco piensa que funciona, pero el elenco no entiende tan bien como el productor del espectáculo o el director lo hacen, porque ellos saben qué crea la emoción.

«A veces, los talentos tienen la tendencia de hacer lo que creen que funciona y a veces tienen razón. Gente como Bret Hart, Ric Flair, Hulk Hogan, Roddy Piper, esos tipos tenían un instinto debido a los miles de combates que habían tenido. Aprendieron. Los talentos en el elenco de AEW en este momento, algunos de ellos tienen experiencia, como Chris Jericho. Ellos saben, pero dosifiquen. Lo que más me desanima de AEW es la sangre, como Jon Moxley sangrando en cada combate.

«Puede emocionar a algunos, pero no logra conectarte con la audiencia. Dosifícate y date cuenta de que la audiencia es la estrella del espectáculo. Si puedes lograr que la audiencia reaccione y mantener esa reacción, y llevarla lo más cerca posible de un punto de ebullición. A lo largo de esas tres horas del evento, sea lo que sea, habrás ganado«.

