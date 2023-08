Eric Bischoff admite su error con Seth Rollins

Si te atreves a criticar a Seth Rollins debes estar planeando el momento en que tendrás que admitir tu error. Como explica en 83 Weeks, Eric Bischoff reconoce que se equivocó cuando durante años consideró que The Visionary no era un gran luchador. Hoy, siendo este el Campeón Mundial de Peso Completo en WWE, admite que no tenía razón.

► El error de Eric Bischoff

«Permíteme expresarlo de esta manera: en 2019, cuando estuve un tiempo en la WWE, escuché muchas conversaciones acerca de Seth Rollins. Sabes, incluso antes de llegar allí, Seth Rollins ya estaba en el radar de los fanáticos, en el radar del universo de la lucha libre en internet, y escuché mucho sobre él. Sin embargo, no vi lo que todos veían, y cuando digo eso, me refiero a que tuve muy poca interacción profesional con él. No estuve involucrado en ninguna producción en la que él participara ni nada por el estilo. Por lo tanto, no trabajé directamente con él para conocerlo a fondo.

«Pero simplemente estar cerca de él, percibir su energía y verlo detrás del escenario, simplemente nunca lo vi como un jugador importante. Obviamente, me equivoqué. Él es un jugador de gran relevancia y posee un talento asombroso. Tiene mucha profundidad. Tiene la disposición como artista de dejar de lado su ego y experimentar, de trabajar fuera de su zona de confort. Eso es lo que distingue a buenos actores, actrices, luchadores y cualquier tipo de artista: dejar atrás quién eres realmente y transformarte en algo más, todo de manera creíble. Y no creo que nadie lo haga tan bien como Seth Rollins.

«Es increíble en lo que hace y, de cierta forma, más versátil como personaje que casi cualquier otra persona que pueda recordar en los últimos 20 o 30 años. En algunos aspectos, puedes ver un poco o mucho de Shawn Michaels en Seth Rollins, ya que posee un gran don físico. Es muy talentoso, pero también tiene la confianza suficiente en sí mismo para explorar nuevas fronteras más allá de su yo real, y convertirse en un personaje que, en mi opinión, tiene un futuro prometedor. No puedo enfatizarlo lo suficiente en relación al combate. Supongo que mi falta de conocimiento sobre los antecedentes es lo que me lleva a expresar esto».