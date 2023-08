Que MJF y Adam Cole tengan doble compromiso en AEW All In debería otorgar a este evento una narrativa interna lo suficientemente atractiva como para justificar tal decisión. Además de luchar entre sí por el Campeonato Mundial AEW, previamente irán contra Aussie Open por el Campeonato Mundial de Parejas ROH en la «Zero Hour».

Los «Brochachos» serán, pues, a falta de algún próximo anuncio, principales protagonistas del mayor show producido por AEW, el mayor visto en Europa y el segundo mayor en la historia de la industria luchística (bajo registros verificables). Y ninguno de ellos cuenta con nacionalidad británica, algo que podría propiciar ciertas críticas.

Pero no se posa ahí el foco de las críticas que formula Eric Bischoff durante reciente entrega del podcast ‘Strictly Business’, sino en otro aspecto.

A menos ya de dos semanas de la gran cita, AEW All In tendrá lugar el domingo 27 de agosto desde el Wembley Stadium de Londres (Inglaterra), con el siguiente menú luchístico (provisional).

[ZERO HOUR]

Good Morning London!



Are you All In?



Don't miss The Biggest Event In Wrestling History!



On Sunday, August 27 #AEW presents #AEWAllIn!



LIVE on PPV at @wembleystadium in London, UK at 6pm BST/1pm ET/10am PT!



Get your tickets now!

🎟 https://t.co/UN1cNj1kQq pic.twitter.com/fXFhrgwKZH