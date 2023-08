Una de las noticias de este 2023 ha sido la renovación de The Elite con AEW. Tanto en sí misma como porque pudo no haberse dado y que Kenny Omega, Hangman Page y los Young Bucks acabasen en WWE, aunque en realidad nunca hubo conversaciones serias. Leímos a Cody Rhodes reaccionando a su continuidad como All Elite -también ha insinuado su vuelta– y a Matt Hardy mostrando su alegría. Y además a Dave Meltzer hablando del desastre que hubiera sido que cambiaran de compañía.

