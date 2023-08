Cody Rhodes insinúa su regreso a The Elite

Aunque hace unos días venció a Brock Lesnar en una muy buena lucha en SummerSlam, y se ganó el respeto real de al poderosa Superestrella WWE, Cody Rhodes ha sorprendido con sus más recientes declaraciones, en donde insinúa su regreso a The Elite, de AEW.

Y es que «La Pesadilla Americana» solía ser una de las figuras de Being The Elite, la serie de YouTube que tienen Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson y más ocasionalmente «Hangman» Adam Page en YouTube, en donde muestran lo que ocurre tras bambalinas de los shows de una manera muy de documental, combinada con algo de diversión.

► ¿Veremos a Cody Rhodes de regreso en Being The Elite?

Being The Elite es como el propio show de lucha libre de The Elite, solo que sin tanta lucha, sino más bien, dedicado a las historias televisivas de The Elite, incluso con distintos sketches dentro de cada programa.

Pero, de la nada, Cody Rhodes dejó de aparecer después de que AEW se hizo realidad en 2019 y empezó a tener otros roles como ser Vicepresidente Ejecutivo.

Al respecto de por qué dejó de aparecer tanto en Being The Elite, Sean Ross Sapp de Fightful Select le preguntó recientemente, y este sorprendió al revelar que está interesado en volver a aparecer en Being The Elite en un futuro cercano, incluso estando bajo contrato con WWE, como lo está actualmente. Esto fue lo que señaló:

«No recuerdo bien. Creo que la carga de trabajo fue un problema para mí. Estaba orgulloso de ‘El Exorcismo de Cody Rhodes’ y prácticamente todo lo que hice allí. Traté eso como traté SummerSlam, con dedicación y pasión.

«Mi trabajo principal y mi otro trabajo me sacaron un poco del elenco normal. Además, el elenco de la serie cambió. Creo que mi última aparición fue en el funeral del dron. Me gustó eso.

«Fue una buena forma de despedirme. Nunca se sabe, ese programa está en todas partes. Podría hacer un cameo, podría regresar. Seguro que me divertí mucho allí».