«Yo era más agresivo»: Jim Ross se acuerda de WWE

Mientras miramos al presente futuro para hablar de su reciente vuelta a la programación de AEW y cuando podría abandonar la compañía – «Jim Ross espera regresar para el evento en el Estadio Wembley, pero eso es solo una meta. […] . El contrato actual de Ross con AEW expira en dos meses. Aún no hay fecha para su regreso, pero probablemente sea para el evento Collision«, apuntaba un reciente informe- nos vamos un momento al pasado para hablar de los tiempos de Jim Ross en WWE.

► Jim Ross se acuerda de WWE

Concretamente, a la época en que JR era Vicepresidente de Relaciones con el Talento, durante la cual era más agresivo de lo que lo es actualmente como All Elite, según él mismo cuenta en su podcast, Grilling JR, mientras hace referencia también a su predecesor en ese puesto en el McMahon Empire, J. J. Dillon.

«Probablemente era más agresivo. Estaba mucho más enfocado en el reclutamiento y en revisar cintas, y me rodeaba de hombres que podían destacar y tenían objetivos en la vida. Si buscaba a alguien con experiencia en lucha amateur, si veíamos a alguien en el ámbito amateur, como por ejemplo Brock Lesnar, yo asignaba a Gerry Brisco para trabajar con ellos, porque Gerry Brisco provenía de ese mundo de la lucha amateur de Oklahoma State».

One of the greatest tag teams of all time pic.twitter.com/7Ut0iaSZXJ — 90s WWE (@90sWWE) August 5, 2023

El veterano también afirma que a medida que otros veían su inclinación por reclutar más talento, todos se sentían motivados y contribuían trayendo más videos. Añadió que todo funcionó muy bien, ya que en ese momento no tenía hijos y podía concentrarse completamente en su trabajo.

«Muchos chicos colaboraron, y cuando veían que estaba dispuesto a fichar talento, eso los motivaba a traer esos videos y yo me reunía con los talentos y cosas por el estilo. Así que creo que fui un poco más agresivo. Jan y yo no teníamos gemelos a quienes cuidar, así que todo funcionó. Fue el lugar adecuado en el momento adecuado.»

Jim Ross comenzó a trabajar en este rol a comienzos de los 2000 como una extensión de sus responsabilidades contratando a nuevos talentos. No hace mucho, él mismo contaba cómo hubiera manejado un incidente como el de All Out 2022 entonces en WWE:

«Mi protocolo sería reunir a todas las partes involucradas en una habitación y arreglarlo y solucionarlo lo más rápido posible después de que sucediera y mantener la comunicación. Eso es difícil de hacer. A veces, a los muchachos les hieren los sentimientos, o están enojados, o sienten que tienen un problema. Pero deben comunicarse. Tan simple como eso. Se reduce a eso, francamente, al final del día, ¿qué tan bien nos comunicamos sobre este asunto? ¿Quieres hacerlo mientras todavía está caliente? Quieres hacerlo mientras todavía está fresco en la mente de todos y dejar que las personas se expresen de una manera civil y profesional. […]«.