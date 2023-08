Matt Hardy, feliz por la renovación de The Elite con AEW

Una de las noticias de la semana pasada en AEW, fue el hecho de que Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson y Adam Page, conocidos como The Elite, decidieron renovar por múltiples años con AEW, luego de que hubo mucha especulación en torno a si iban a renovar con AEW o si iban a irse a WWE, empresa con la que si bien hubo acercamientos a través de su agente, Barry Bloom, nunca hubo negociaciones realmente serias para su llegada.

Ya reportamos aquí en SÚPER LUCHAS cómo Cody Rhodes destacó su felicidad por lo ocurrido, y ahora, resaltamos esa misma felicidad, pero en Matt Hardy, quien comentó acerca del hecho de que The Elite renovaran con AEW en la más reciente edición de su podcast The Extreme Life of Matt Hardy. Estas fueron sus palabras:

► Matt Hardy analiza la renovación de The Elite con AEW

«Me alegra verlos renovar, tanto por razones profesionales como personales. Además de ser cercano a The Young Bucks y tener un gran aprecio por Omega y Page, pienso que son el corazón y alma de AEW.

«Fueron una de las razones más importantes por las que esta empresa se inició en primer lugar. Estos chicos tenían una visión, junto con Cody, y la hicieron realidad al unirse con Tony Khan, dando vida a AEW.

«Los Young Bucks cumplen muy bien sus roles de Vicepresidentes Ejecutivos al no presentarse como deidades detrás de cámaras. Son accesibles y hablan con otros talentos de manera humana.

«Creo que si The Elite hubiera ido a WWE, habría sido un golpe enorme para AEW. Si WWE los hubiera conseguido, habría arrancado el corazón y alma de All Elite Wrestling».