Santana y Ortiz no han funcionado de la mejor manera hasta ahora en AEW. Al menos como equipo, pues sí tuvieron considerable relevancia cuando formaban parte de la facción The Inner Circle. Pero cuando el primero de ellos se lesionó hace unos cuantos meses, no se vio nada más de ellos, que además han estado pasando por problemas personales entre ambos.

De hecho, Konnan señalaba recientemente que quiere que se reconcilien: «[…] ¿Creo que podrían dejar atrás sus diferencias y enterrar el hacha de guerra? Espero que sí. Creo que sí. Y, quién sabe, tal vez cuando tengamos nuestro show con AAA, los llevemos allí si no están trabajando con AEW».

► Hernández habla de Santana y Ortiz

Si finalmente lo hacen será sin duda interesante ver cómo siguen trabajando como dupla All Elite, pues todavía tienen todo por hacer en este sentido en la compañía. Mientras tanto, no todo ha sido su mala relación, que estuvieran dentro de una alianza más grande o que Santana se lastimara, sino también que AEW no ha tomado las mejores decisiones con ellos, al menos eso considera Hernández, como señala en el podcast Great North Wrestling.

«Honestamente, y esta es mi opinión, Santana y Ortiz son luchadores increíbles, pero no estaban preparados para no tener a Konnan a su lado, porque él sabe — Konnan con su forma de expresarse, puede hacer que cualquiera sea imparable. Él los hizo creíbles al enfrentarnos a mí, Homicide y Eddie Kingston.

«Si yo fuera AEW, habría traído a Konnan con ellos. No hay duda de que es infalible. Lo hizo por mí y Homicide, lo hizo por Ortiz y Santana, puede hacerlo por cualquier persona. Es prácticamente infalible tenerlo llevando estrellas latinas y generando respuestas de la multitud con su forma de hablar. Aplausos o abucheos, lo que necesites para generar dinero. Ahí es donde AEW cometió un error. No traer a Konnan con ellos».