Kenny Omega, The Young Bucks y «Hangman» Page no tomarán el mismo camino que Cody Rhodes. Tras rumores de una posible marcha a WWE una vez sus contratos concluyeran a finales del presente año, Tony Khan y los propios miembros de The Elite hicieron oficial vía ESPN tal renovación.

Y aunque ayer Fightful publicara que realmente nunca se produjeron negociaciones formales entre WWE y The Elite, hoy hemos sabido, a través de un adelanto de la participación de The Young Bucks en el podcast de Swerve Strickland, que durante el último año todos tuvieron sus dudas acerca de si continuar en AEW.

En el mencionado artículo de ESPN, The Young Bucks exponen las razones que los llevaron a prolongar su condición de vicepresidentes ejecutivos de AEW.

«’Si vamos a ser francos, el calendario fue una parte muy importante en ello’, dice Nick Jackson . ‘Tengo esposa y tres hijos pequeños y verlos todo lo posible fue un gran factor. No voy a mentir, el dinero también fue un gran factor ‘».

Y ahora, dentro del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer hace interesante revelación.

«[Barry] Bloom, quien representó a The Elite en las negociaciones contractuales, dijo a The Young Bucks que por lo que tenía conocimiento, [sus nuevos contratos] eran los más altos que cualquier dupla había obtenido, y que esto incluía a los contratos más altos de Kevin Nash y Scott Hall en WCW, aunque obviamente, comparar los dólares de 2023 con los de finales de los 90 no tiene mucho sentido por cómo la inflación ha cambiado el valor si nos remontamos a entonces».