Carmella cuenta todo acerca de su actual embarazo

«Ha sido un viaje. Tuve dos abortos espontáneos el año pasado. Tuve un embarazo químico, que es básicamente una especie de aborto espontáneo muy temprano, y luego tuve un embarazo ectópico en octubre, así que fueron consecutivos». Con estas palabras comienza Carmella su entrevista en exclusiva con la revista PEOPLE. En ella da todos los detalles acerca de cómo se encuentra en estos momentos mientras está embarazada de su primer hijo con su esposo, Corey Graves, mientras tiene en pausa su carrera como WWE Superstar.

walking in Miami Swim with my 6 month bump 👙🤰🏼 terrifying yet empowering 🙃🙃🙃🙃 pic.twitter.com/n3nzeOWZSx — Mella Is Money 🤑 (@CarmellaWWE) July 11, 2023

► El embarazo de Carmella y Corey Graves

«Así que definitivamente fue una lucha. Pero debido a cómo tratamos el embarazo ectópico, me vi forzada a esperar para intentarlo nuevamente, lo que me brindó la oportunidad de enfocarme en el trabajo y no estresarme demasiado por tratar de quedar embarazada. Y es tan cliché, pero todos dicen que sucederá cuando no lo estás intentando o cuando no lo estás intentando con tanto esfuerzo, y yo pensaba, ‘Sí, está bien, lo que sea’, pero eso es lo que nos pasó a nosotros.

«Obtener esa prueba de embarazo positiva en este tercer intento, me llenó de cautelosa optimismo. Estaba tratando de no emocionarme demasiado hasta que supiera con certeza que todo estaba en su lugar y que tanto el bebé como yo estábamos sanos, así que estoy muy agradecida por eso«.

20 down, 20 to go! 🤰🏻 pic.twitter.com/gOLXkGKYAP — Mella Is Money 🤑 (@CarmellaWWE) June 23, 2023

La luchadora revela cómo le comunicó a su pareja la gran noticia: «Le dije que era un regalo de cumpleaños que se había retrasado, y cuando lo abrió, fue literalmente lo último que esperaba. Era una pequeña caja con un body que decía ‘Hola Papá’, junto con una prueba de embarazo positiva adentro. Y él quedó completamente en shock. No tenía ni idea». El comentarista tiene tres hijos de un matrimonio anterior y ellos también están encantados con que su padre vaya a darles un hermano:

«Siempre preguntan sobre el bebé, ‘¿qué tan grande está el bebé esta semana?’ Siempre lo comparan con una fruta u otro objeto para ilustrar el tamaño, y están contando los días conmigo. Siento que son niños tan buenos, y aunque en algún momento dudé si realmente quería ser madre, ellos solidificaron mi decisión de que quiero serlo, quiero tener un hijo, ¡y ahora voy a tener cuatro!«.

Entrando a cómo se siente, The Princess Of Staten Island cuenta que el primer trimestre fue difícil pero que ahora está mejor: «Escuchas hablar de las náuseas matutinas, escuchas que te sientes cansada y cosas así, pero no tenía ni idea de lo incapacitante que sería hasta que me pasó a mí. Entiendo por qué la gente no habla de esto, porque uno tiende a olvidarlo (bromea). Me siento mucho más como yo misma, tengo energía, me siento increíble. Nunca me he sentido tan bien en mi vida«.

Y de cómo se vaya sintiendo dependerá su vuelta a la WWE:

«Definitivamente planeo volver. Creo que es importante demostrar que se puede tener un bebé y seguir teniendo una carrera, especialmente una tan física como esta, pero no voy a apresurarme. Realmente quiero tomarme mi tiempo para recuperarme y asegurarme de sentirme excelente y lista para volver, sin apresurarme porque ni siquiera sé qué esperar en cuanto a cómo me sentiré después de tener al bebé«.

Una WWE a la que quizá su hijo se una dentro de unos años: «Quizás sea de tercera generación, lo cual sería genial, pero nunca lo forzaría a nada, sea lo que sea que quiera hacer. Pero si es algo así como lo que es ahora en el vientre, quiero decir, es una locura. Es un maniático. No para de moverse. Así que si eso es una indicación de lo enérgico que será una vez que esté aquí en la Tierra, entonces estamos listos, eso es seguro». Continuaremos informando sobre Carmella en SÚPER LUCHAS.

date night ❣️ pic.twitter.com/scAaRXiHVO — Mella Is Money 🤑 (@CarmellaWWE) June 7, 2023