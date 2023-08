Cormier advierte a McGregor que no persiga pelea con Gaethje

Daniel Cormier dice que Justin Gaethje no sería una tarea fácil para Conor McGregor . McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) trazó un plan de tres peleas para su regreso, que comienza con Michael Chandler en diciembre, luego Gaethje a continuación y finalmente una trilogía con Nate Diaz.

Podría decirse que Gaethje (25-4 MMA, 8-4 UFC) se ha visto en su mejor forma después de victorias consecutivas sobre Rafael Fiziev y Dustin Poirier. Noqueó a Poirier con una patada en la cabeza en la ronda 2 para reclamar el título «BMF» en UFC 291, y Cormier solo ve crecer «The Highlight».

“Si bien esta es una pelea divertida, en la superficie creo que es una pelea mucho más peligrosa para Conor McGregor porque Justin Gaethje es ahora el contendiente número uno en espera. Si hay algo que podría fortalecer su caso para una pelea por el título, es una victoria sobre Conor McGregor. Entonces, cuando eres Justin Gaethje, dijo: ‘No voy a pelear contra un tipo con esteroides’, lo cual tiene sentido.

“Pero si tienes esa oportunidad frente a ti y la USADA lo va a evaluar, ¿por qué no? Es un luchador fantástico y su actuación sobre Dustin Poirier demostró que este tipo sigue mejorando. Entonces, una pelea de McGregor vs. Gaethje volaría las puertas de cualquier arena, y porque Justin Gaethje es un tipo que no le teme a nada de lo que McGregor trae al octágono”.

Cormier inicialmente aconsejó a Gaethje que ignorara la llamada de McGregor y se concentrara en el cinturón, pero parece haber cambiado ligeramente su tono ahora que «The Notorious» ha vuelto a mencionar su nombre.

“Pero debido a que es Conor el que habla, a pesar de que está en una racha perdedora, a pesar de que ha estado inactivo, Justin Gaethje prestará la atención que debe”,