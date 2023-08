Adesanya advierte a Sean Strickland sobre hablar basura

Israel Adesanya promete hacer pagar a Sean Strickland si decide hablar mal durante su pelea. El campeón de peso mediano Adesanya (24-2 MMA, 13-2 UFC) defiende su título contra Strickland (27-5 MMA, 14-5 UFC) en el evento principal de UFC 293 el 9 de septiembre en Qudos Bank Arena en Sydney.

Adesanya ya probó la guerra verbal de Strickland durante la conferencia de prensa de UFC 276, donde ambos peleadores compitieron en la misma cartelera contra sus respectivos oponentes. «The Stylebender» espera más durante su conferencia de prensa previa a la pelea, pero si Strickland habla durante la pelea, Adesanya dice que no terminará bien para él.

“Solo un bocazas hablando más fuerte que tú para tratar de parecer que tiene algo que decir. Realmente no tiene nada que decir, solo quiere, conozco al tipo. lo he visto Lo he presionado antes. Es para mostrar, así que sé lo que es.

“Es por eso que la mayoría de la gente está entusiasmada con la conferencia de prensa porque supongo que es su lugar para brillar. Pero también puedo rapear. Solo decido cuándo uso mi boca y cuándo no. … Si me está hablando, se va a romper la mandíbula porque cuando hablas, no estás concentrado en la tarea que tienes entre manos. Mira a (Paulo) Costa”.

Adesanya estaría contento con vencer a Strickland de pilar a poste durante cinco rondas, pero prevé un final.

“Incluso si se trata de cinco rounds de dominio y estilo sobre él, exhibición de artes marciales, estaré feliz con eso. Pero simplemente no veo que eso suceda. Voy a noquearlo. Uno más uno es dos: lo voy a noquear”.

Eso no significa que Adesanya esté subestimando a Strickland. Adesanya señala el sorpresivo nocaut de Michael Bisping sobre el entonces campeón de peso mediano Luke Rockhold con poca anticipación en UFC 199, por lo que desconfía de lo que podría llevar a socavar a Strickland.

“Nunca subestimo a nadie. Incluso estaba pensando en Bisping vs. Rockhold, cuando Bisping finalmente lo derrotó con un aviso de dos semanas. Él entra allí y conmociona al mundo. Esa es una realidad posible. Mi trabajo es asegurarme de que no sea en esta realidad. Ese es otro universo paralelo, otra línea de tiempo.

“Soy muy consciente de los peligros que trae y de las cosas en las que es realmente bueno, así que no me lo tomo a la ligera. Ustedes me han visto. Has visto que he estado trabajando. No estoy subestimando a este tipo. Pero al mismo tiempo, no lo estoy sobreestimando. Quiero que esto parezca fácil. Voy a hacer que esto parezca fácil debido al trabajo que estamos haciendo en este momento”.