Bianca Belair: «Fui Campeona WWE por 90 segundos»

Bianca Belair venció a Asuka y Charlotte Flair en SummerSlam para ganar el Campeonato Femenil WWE, antes de que IYO SKY cobrara el maletín de Money in the Bank, destronándola después de tan solo 90 segundos de reinado; era la primera vez que The EST of WWE sostenía el nuevo título.

Como era de esperar, la historia no quedó ahí sino que ahora está buscando una revancha y saborear nuevamente el oro; durante el SmackDown de esta semana Damage CTRL le dio una paliza. ¿Lucharán en Payback? De momento, en una entrevista con Mike Jones, Belair pone las cosas en claro.

► Bianca Belair, Campeona WWE

«Fui campeona durante apenas 90 segundos. Intento reírme de ello para mantener mi espíritu en alto. Siempre digo que aún cuenta.

Al final del día, IYO SKY apareció y aprovechó su oportunidad en mi contra después de que yo hubiera pasado por un combate de 30 minutos con una rodilla lesionada. No estoy buscando excusas para ello.

Si yo fuera IYO SKY, probablemente habría hecho lo mismo, porque eso es lo que implica ser Ms. Money in the Bank.

Definitivamente voy tras ese título, solo tuve la oportunidad de sostenerlo en mis manos durante 90 segundos, el flamante Campeonato Femenil de WWE. Definitivamente quiero mantenerlo en mis manos durante más de 90 segundos. Créanme, regresaré con una sed de venganza y buscaré vengarme de IYO SKY».

Bianca Belair está tomándose un descanso, por así decirlo, creativamente, narrativamente, entendemos que WWE lo ha buscado así, sin títulos en sus manos, pues durante años, prácticamente desde que fue ascendida al main roster, no ha dejado de ser campeona, en Raw o en SmackDown.

No es nada sorprendente pues hicieron lo mismo con Rhea Ripley, quien también fue impulsada a la cima de la compañía rápidamente y tuvieron que ponerla en un segundo plano para no cansar a los fans. Mami encontró a The Judgment Day. ¿Acaso The EST of WWE encontrará otra facción?