Jim Cornette lanza una propuesta para Jimmy Uso

La historia de The Bloodline ha dado múltiples giros en los últimos meses. Después de que Sami Zayn traicionara a Roman Reigns y dejara el grupo en enero pasado, Jimmy Uso siguió sus pasos en Night of Champions. Jey Uso luego se puso del lado de su hermano cuando derrotaron al Jefe Tribal y Solo Sikoa en una lucha por equipos en Money in the Bank, con Jey venciendo a Roman Reigns por primera vez en tres años. Sin embargo, todo perdió sentido cuando Jimmy traicionó a su hermano en SummerSlam, costándole el Campeonato Universal Indisputable WWE.

► Sin su hermano Jey, Jimmy Uso necesita planes a futuro

Luego de concluido SummerSlam, la semana pasada, Jey se hizo cargo de Reigns, Sikoa y de su hermano Jimmy en SmackDown antes de anunciar que dejaría la WWE, lo cual fue confirmado por la compañía en su listado de Superestrellas.

En la reciente edición del podcast The Jim Cornette Experience, el ex escritor de la WWE abordó la situación de Jimmy Uso en la historia de The Bloodline. En broma, instó al ex campeón de parejas a aprender un oficio y comenzar un pequeño negocio después de ponerse «en una mala posición».

“¿Sabes quién necesita un nuevo trabajo, una nueva línea de trabajo, necesita aprender un oficio, comenzar un pequeño negocio, algo así? Jimmy Uso. Creo que se fue y se puso en un mal lugar. Bloodline. Ya no figura con su hermano. ¿Quién sabe qué diablos va a pasar? Creo que necesita abrir una pequeña empresa «.

Con la salida de Jey Uso, la historia de The Bloodline ha tomado una pausa, pero Paul Heyman anunció que Jimmy Uso estará en SmackDown la próxima semana. Habrá que ver cómo se desarrollan los eventos a partir de ahora.