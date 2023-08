En los últimos días hubo una pequeña controversia en torno a The Bloodline Saga después de que Paul Heyman dijera que la historia está en su tercera entrada, usando un término de béisbol, queriendo decir que está dando comienzo. Kurt Angle lo acusó de mentir y afirmó que están desesperados porque no saben cómo continuar. Ahora entra en esta polémica el llamado King of Controversy, Eric Bischoff, durante un reciente episodio del pódcast, Strictly Business.

► The Bloodline Saga, ¿en su tercera entrada?

«Desde mi perspectiva, en este momento no hay nadie más creativo que Paul Heyman. Pero si hablamos en términos de narrativa tradicional, si estamos en el medio del segundo acto, lo cual es lo más parecido que puedo encontrar para comparar con el fondo del tercer inning en el béisbol, si todavía estamos en las primeras etapas de esa historia, en este caso, es crucial avanzar la trama. Debe avanzar de manera que aumente la intensidad, que se esté construyendo. Es por eso que se le llama un arco. Así que la analogía de Paul de estar en el fondo del tercer inning sugeriría que apenas está cerrando el primer acto. Si esto es cierto, ¡Dios mío!, estas personas deberían ganar un Emmy en algún momento, porque han hecho un trabajo fenomenal.

«Decir que no puedes ponchar en el fondo del tercer inning, o que no puedes batear un elevado de out en el fondo del tercer inning, o que no puedes cometer un error en el fondo del tercer inning, y aún ganar el juego y la Serie Mundial, no debemos confundirnos acerca de dónde nos encontramos ni preocuparnos por si pueden seguir adelante o no. Creo que el equipo creativo ha demostrado, sin lugar a dudas, que tienen la capacidad y la comprensión. Tal vez simplemente cometieron un error porque quizás no podían idear un final más dramático para esto, o tal vez pusieron todas sus esperanzas en el giro de Jimmy, asumiendo que sería el momento, el momento dramático en el combate, lo cual podría haber sido y probablemente debería haber sido. Simplemente no lo fue. Podría haber sido la forma en que se ejecutó. Quizás, en retrospectiva, todos lo entienden. No se necesita ni un ápice de experiencia, talento o creatividad para criticar algo después del hecho.

«Pero tal vez, mientras lo analizan, y estoy seguro de que lo están haciendo, y lo discuten, ‘Ok, eso realmente no fue lo que esperábamos que fuera, o podría ser’. Tal vez estén observando cómo se desarrolla el giro y piensen: ‘Podríamos haberlo hecho mejor. Podríamos haberlo hecho de manera diferente’. Estoy seguro de que están volviendo sobre el asunto y lo están analizando, incluso mientras estaba ocurriendo. Hay muchas personas creativas muy experimentadas y talentosas en la parte trasera, observando desde gorilla. No me sorprendería si estuvieran observando junto con todos los demás y pensaran: ‘Eso fue un poco plano’. No es gran problema.

«Un error en el fondo del tercer inning. O al final del primer acto, según sea el caso. Viene otra entrada. Reunamos al equipo, enfoquémonos y sigamos adelante. ¿Un obstáculo en el camino? Ni siquiera sé si fue un obstáculo. Pasaron sobre una lata vacía, hicieron un poco de ruido. Sigamos adelante. Sigo siendo muy, muy optimista. Sin embargo, me decepcioné. Para mí, ese combate fue lo menos interesante y atractivo en todo el evento. Creo que todo lo demás en esa cartelera fue mejor que eso».