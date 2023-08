Gunther no ve el récord de Honky Tonk como algo prioritario

Gunther lleva 434 días como campeón Intercontinental WWE, y está a escasas tres semanas de convertirse en la Superestrella que ha portado el prestigioso título con más días de forma consecutiva, rompiendo el récord que The Honky Tonk Man ostenta desde el 1988 cuando perdió el título ante The Ultimate Warrior.

► Gunther ve el récord de The Honky Tonk Man como algo segundario

Gunther es quizás la Superestrella más enrachada hoy en día en la WWE, ya que desde su llegada al elenco principal el año pasado no ha sido derrotado, mostrándose dominante en cada presentación. Si contamos desde su llegada a la WWE, solo tres personas han sido capaces de derrotarlo por conteo de tres o rendición: Ilja Dragunov, Bron Breakker y Drew McIntyre, este último en una lucha de Survivor Series.

Durante una entrevista reciente con Wrestling News, Gunther habló sobre varios temas, incluyendo su carrera actual en la WWE, y sus aspiraciones de estelarizar una de las noches de WrestleMania 40, o bien ganar el Royal Rumble, tras quedarse corto este año.

The Ring General también habló sobre la posibilidad de romper el reinado de The Honky Tonk Man como el Campeón Intercontinental más longevo de todos los tiempos. Esto no fue algo a lo que alguna vez apuntó, pero considera que es un «efecto secundario» de su camino hacia la grandeza.

“Sí, eso es una locura, ¿verdad? No es nada que haya escrito en mi muro y sea como, tienes que lograrlo. Es más o menos un efecto secundario, pero eso sigue siendo el futuro. Todavía tengo que pasar el sábado primero.»

Gunther está en un gran camino ahora mismo hacia la inmortalidad en la WWE, pero aún existe un obstáculo entre él y el récord de The Honky Tonk Man. Chad Gable lo retará el próximo lunes a una lucha por el Campeonato Intercontinental, y probablemente sea el último escollo que el luchador de Austria deba superar antes de llegar a romper un récord de más de 34 años.