Allá por 2005-2006, Shelton Benjamin estaba en un mal momento en WWE en lo que a derrotas se refiere, una situación que provocó que su madre, interpretada por la actriz y comediante Thea Vidale, comenzara a acompañarlo en sus apariciones en la empresa, castigándolo con una bofetada cuando las cosas no salían bien, hasta que empezaron a hacerlo, que fue cuando el luchador ganó por segunda vez el Campeonato Intercontinental -con ayuda de ella, que fingió una ataque al corazón-, pues a partir de entonces no volvió a estar a su lado en televisión. Durante su reciente entrevista con Chris Van Vliet, The Gold Standart recordaba aquella historia.

► La madre de Shelton Benjamin

«Tuve una reunión con Vince y fue como, en ese momento no estaba haciendo nada, y pensé, quiero contribuir. Tuve una idea y al principio, no sé de dónde sacó lo de lo de mamá. Así que cuando me lo planteó por primera vez, básicamente dijo: ‘¿Qué te parece tener a tu verdadera mamá de gira?’ Y yo dije: ‘Absolutamente no’. No hay manera de exponer a mi madre a este vestuario. Porque, por muy agradable que sea, quiero a todos en la plantilla. Pero si alguien dijera algo irrespetuoso a mi verdadera mamá, mi carrera habría sido muy corta. Así que sí, y bueno, como dije, cuando lo dijo fue como, ‘¿eh?’, porque la única referencia que tenía era Buff Bagwell y su mamá. Supongo que Jim Cornette solía hablar de su mamá en el pasado, pero no recuerdo que ella haya aparecido en televisión. Pero definitivamente recuerdo lo de Buff. Así que cuando empezaron las cosas con eso, y ya lo he dicho antes, siento que toda esa historia tiene mala fama. Porque mi momma, Thea Vidale, ya sabes, es comediante. Y ha estado en programas de televisión, como dije, Brandi y yo tenemos una madre en común. Cuando la trajeron, lo redujeron a ella y a otra mujer. Y sí, en cuanto entró, supe exactamente quién era.

«[¿Participaste en el proceso de selección?] Sí, yo, uno de nuestros productores y Vince. Al final, lo dejaron entre mí y, pero todos estuvieron de acuerdo en que Thea lo hizo muy bien. El día en que hizo esa audición frente a nosotros fue el mismo día en que debutó en televisión. Tomamos una decisión ese día. Y fue muy divertido trabajar con ella en cámara, porque obviamente es mucho más expresiva que yo. Pero, ya sabes, fue fácil meterme en ese papel de mamá-mamitis, porque tenía una personalidad muy dominante, por decirlo suavemente. Y me estaba divirtiendo mucho. Algunos de los sketches, especialmente cuando entré y la vi con los pantalones bajados junto a Mr. McMahon, me estaba divirtiendo tanto. Pero desafortunadamente, tuvo algunos problemas médicos y otras cosas que, supongo, la dirección no consideró adecuadas. Básicamente, la despidieron antes de que la historia pudiera completarse. Ya sabes, es una palabra de moda en estos días. Sí, no pudimos terminar la historia, porque, como dije, se suponía que yo sería el típico hijo de mamá, ya sabes, y fue un éxito. Pero en algún momento tuve que crecer y valerme por mí mismo sin mi mamá.»