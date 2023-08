Todas las Superestrellas WWE sueñan con ser estelares en WrestleMania. Gunther también. Pero él quiere hacerlo con el Campeonato Intercontinental. Antes de conocer sus declaraciones en una entrevista con Steve Fall, podemos adelantar que eso difícilmente va a suceder, a no ser que esté enfrentando a Roman Reigns, algo que no tiene prisa por hacer: «No considero a Roman un oponente soñado […]». ¿O quizá a Cody Rhodes o Brock Lesnar?: «Los obvios, mencioné a Cody [Rhodes] y obviamente Brock es el que tiene que pasar en algún momento. Supongo que lo convertí en mi mayor obstáculo personal […]».

► El deseo de Gunther

«¿Quién sabe? Si tengo la oportunidad de participar en el Royal Rumble como Campeón Intercontinental, tal vez. Sí, creo que si entro en esa situación, sería considerado un favorito, lo que podría llevar a WrestleMania [40]. Así que la posibilidad está presente», apuntaba el luchador de Austria. Por otro lado, unos días atrás, comentaba lo siguiente sobre ganar Royal Rumble: «Eso es todo hablar sobre el futuro, ¿verdad? No soy bueno en eso. Tengo mis metas y todo, por supuesto, pero en este momento soy el Campeón Intercontinental. Eso es en lo que estoy centrado. Veremos qué sucede».

De momento, veremos qué le depara el resto de 2023 a The Ring General. Sin olvidar que si llega a noviembre como monarca estará convirtiéndose en el más longevo de todos los tiempos con el Campeonato Intercontinental. Y cualquiera pensaría que eso es lo que va a suceder. Ahora, ¿qué sería lo siguiente? Puede que ahí entre un impulso todavía mayor hacia el título mundial. La verdad es que Gunther no ha dejado de crecer desde que llegó a WWE y nada indica que vaya a dejar de hacerlo. ¿Y si un día él y Roman Reigns ponen en juego sus respectivos reinados?