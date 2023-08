«Comenzando la tercera entrada [dice utilizando la jerga del baseball para expresar que The Bloodline Saga solo está empezando]. Estamos apenas comprendiendo esto. Ni siquiera hemos alcanzado nuestro ritmo aún. […] Hay mucho más por aprender. Hay mucho más que asimilar. Hay mucho más por dominar. Es un arte, y es un arte en evolución. […] En la parte inferior del tercer inning. Espera a ver lo que tenemos en el cuarto. […] ¿Qué haré cuando la Bloodline se desintegre? No lo sé, probablemente estaré celebrando mi 120 cumpleaños para entonces». Así comentaba recientemente Paul Heyman que la historia que comparte con Roman Reigns, The Usos y Solo Sikoa tiene mucho futuro por delante.

► Kurt Angle acusa a Paul Heyman

Y quienes están disfrutando de ella están emocionados pero Kurt Angle dice que The Wiseman está mintiendo, según expone en The Kurt Angle Show.

«La trama es genial, me encanta, pero creo que Heyman estaba hablando tonterías. Creo que están en la octava entrada y están desesperados. Ahora están inventándose cosas. Eso es lo que pienso. Conozco a Paul Heyman y sé que probablemente está volviéndose loco en este momento, pensando ‘¿Qué hacemos ahora?'».

Dejando a un lado a Heyman, ciertamente es una acusación interesante la del WWE Hall of Famer. ¿Es posible que la trama haya llegado a un momento en que las decisiones no son tan firmes como antes? Aquí podríamos encontrar un montón de respuestas. De momento, el capítulo más reciente vio a Jey Uso renunciar a WWE después de atacar a Roman Reigns, Jimmy Uso y Solo Sikoa en SmackDown. La gran pregunta es qué va a pasar en el siguiente. Cabe mencionarse que no está claro si The Bloodline va a tener un hueco en el programa de la marca azul de la semana que viene. En principio, no está programado, pero existe la posibilidad de que graben un segmento que se emita entonces.

"I'm out The Bloodline. I'm out of SmackDown. I'm out of WWE!" Did Jey @WWEUsos just quit WWE?!?!?#SmackDown pic.twitter.com/YYf431xXMk — WWE (@WWE) August 12, 2023