Jey Uso ya aparece como ex-Superestrella de WWE

En el reciente Friday Night SmackDown, Roman Reigns arribó al ring tras los acontecimientos de SummerSlam, donde esperaba oír las explicaciónes de la traición de Jimmy Uso a su hermano Jey Uso en el emocionante «Combate Tribal» por el título. Jimmy indicó que no lo había hecho por el Jefe Tribal, sino para proteger a su hermano, argumento que no compró Jey, quien despachó con patadas a todo el mundo, antes de sorprender al Universo WWE diciendo que renuncia a The Bloodline, a SmackDown y también a la WWE.

► Jey Uso se despidió de WWE en el reciente SmackDown

The Bloodline fue una de las facciones más dominantes en la historia de la lucha libre profesional, ya que cada miembro tuvo éxito en sus respectivos ámbitos; sin embargo, en este año llegó el momento de la implosión inevitable y Jey Uso ha estado contra Roman Reigns desde entonces, hasta que se dio su enfrentamiento en SummerSlam. Luego de que Jey no pudiera alcanzar el título gracias a su hermano Jimmy, decidió no querer saber nada más de la situación y se despidió de todos este viernes.

Han pasado varias horas desde que se produjo aquel suceso y WWE parece que ha ido en serio con la situación, puesto que en su sitio oficial ya enlista a Jey como una ex Superestrella; esto es, ya no se encuentra activo en ninguna de sus tres marcas, Raw, SmackDown ni NXT.

Habrá que esperar y ver cómo WWE continuará llevando a cabo la historia de The Bloodline, que ahora no tendrá a Jey Uso en la ecuación.